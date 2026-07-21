В центре Ивано-Франковска предотвратили двойной теракт - СБУ
Киев • УНН
Контрразведка СБУ сорвала двойной теракт российских спецслужб во дворе жилого комплекса в центре Ивано-Франковска. Подготовкой занимался местный безработный, которого завербовали через Telegram.
Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила двойной теракт в центре Ивано-Франковска, пишет УНН.
Контрразведка Службы безопасности сорвала теракт российских спецслужб в Ивано-Франковске. В результате упреждающих действий удалось предотвратить двойной подрыв во дворе жилого комплекса в центральной части города
По данным контрразведки СБУ, "первый взрыв должен был произойти из-за дистанционной активации самодельной бомбы на паркинге. Второй подрыв планировался после прибытия на место происшествия экстренных служб".
"Установлено, что подготовкой теракта занимался местный безработный, который попал в поле зрения российских спецслужбистов, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах, - сообщили в СБУ. - После проведения агентурного инструктажа фигурант арендовал квартиру с видом на место запланированных взрывов. Затем он скрытно разместил во дворе подключенный к пауэрбанку телефон, чтобы кураторы из рф выбрали место будущего подрыва. Далее он закупил составляющие для самодельных взрывных устройств (СВУ)".
Как указали в СБУ, "задокументировано, как российские спецслужбисты дали агенту указание замаскировать СВУ под кухонные кастрюли. В каждую из емкостей он должен был поместить по 6 кг взрывчатого вещества, подключить детонаторы и начинить сотнями металлических болтов для большего поражения".
"По инструкции врага фигурант должен был заложить первое СВУ между гражданскими авто на парковочной площадке. После подрыва и прибытия на место происшествия местных жителей, правоохранителей, "скорой" и спасателей рашисты планировали дистанционно подорвать вторую взрывчатку со шрапнелью, замаскированную рядом", - отметили в СБУ.
Контрразведка СБУ, как сообщается, не только предотвратила теракт, но и задокументировала весь процесс его подготовки и установила сотрудников спецслужб рф, причастных к планированию преступления.
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