Пожизненное и 15 лет лишения свободы - суд вынес приговор исполнителям теракта в Каменце-Подольском

Прокуроры доказали в суде вину двух исполнителей теракта возле районного ТЦК и СП в Каменце-Подольском, который они совершили по заданию российских спецслужб. Один из осужденных — 35-летний мужчина — приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества, 19-летний — к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры доказали, что в конце января 2025 года мужчины установили связь с куратором спецслужб РФ через Telegram и согласились выполнять его задания за деньги.

19-летний осужденный, который на тот момент был несовершеннолетним, сначала поджег трансформаторную подстанцию как «тестовое» задание, а затем изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, доставил его в Каменец-Подольский и оставил в тайнике.

35-летний провел разведку возле районного ТЦК и СП, забрал взрывчатку и, опасаясь за собственную жизнь, передал ее через курьера, который не знал, что в рюкзаке находится взрывное устройство.

5 февраля 2025 года, когда курьер прибыл к зданию военного объекта, куратор дистанционно активировал взрывчатку. Один из исполнителей обеспечивал онлайн-трансляцию последствий теракта для спецслужб РФ.

В результате взрыва 51-летний курьер погиб, еще семь человек получили ранения. Также повреждены автомобили и другое имущество. Обоих исполнителей задержали уже на следующий день.

Суд признал их виновными в государственной измене, террористическом акте, повлекшем гибель человека, и незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами. Кроме того, 35-летний мужчина осужден за незаконное хранение психотропного вещества, а 19-летний — за незаконное изготовление взрывного устройства