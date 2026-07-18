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Во Львове мужчина получил телесные повреждения во время конфликта с ТЦК, открыто производство - полиция

Киев • УНН

 • 1858 просмотра

Во Львове полиция начала уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений 34-летнему мужчине во время конфликта с военнослужащими ТЦК. Продолжается досудебное расследование.

Во Львове мужчина получил телесные повреждения во время конфликта с ТЦК, открыто производство - полиция

Во Львове полиция открыла уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений мужчине во время конфликта с группой оповещения ТЦК, передает УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции во Львовской области.

По предварительной информации, 17 июля около 16:40 на площади Галицкой во время конфликта между 34-летним местным жителем и военнослужащими ТЦК мужчина получил легкие телесные повреждения. По этому факту дознаватели Львовского районного управления полиции №1 начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины

- говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в настоящее время продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранители устанавливают все обстоятельства события и дают правовую оценку действиям всех его участников.

Напомним

Во Львове полиция открыла уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений гражданке во время конфликта с группой оповещения ТЦК.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Украина
Львов