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рф испытывает НАТО на прочность - Сибига

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Андрей Сибига заявил, что россия испытывает НАТО на прочность, нарушая воздушное пространство. Он подчеркнул, что укрепление ПВО Украины усиливает восточный фланг Альянса.

рф испытывает НАТО на прочность - Сибига

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что каждое нарушение воздушного пространства стран НАТО россией является испытанием Альянса на прочность. Об этом Сибига написал в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

россия испытывает НАТО на прочность. Каждое новое нарушение является проверкой готовности союзников, попыткой испытать границы дозволенного для москвы и повышением ставок перед следующей провокацией. Украина уже видела эту закономерность: когда россия сталкивается с нерешительностью, она эскалирует ситуацию. Когда же сталкивается с силой, то меняет свои расчеты

- написал Сибига. 

По его словам, те угрозы, с которыми Украина ежедневно сталкивается в значительно больших масштабах, все больше выходят за пределы наших границ. 

российские ракеты и беспилотники, диверсии и другие формы гибридного давления являются составляющими одной и той же стратегии. Украина обладает уникальным боевым опытом выявления, перехвата и противодействия этим угрозам и готова делиться им с союзниками

- добавил Сибига.

Он добавил, что москва хотела бы, чтобы столицы стран НАТО считали, что укрепление собственной обороны и поддержка Украины - это противоречащие друг другу приоритеты. 

На самом деле они усиливают друг друга. Лучше защищенное украинское небо укрепляет восточный фланг НАТО. Более решительная реакция НАТО ограничивает возможности россии по дальнейшей эскалации. Именно поэтому укрепление противовоздушной обороны Украины имеет важное значение для безопасности всего региона. россия должна понять, что каждая попытка проверить нашу коллективную решимость сделает Украину и НАТО сильнее, лучше подготовленными и более сплоченными - а не наоборот

 - отметил глава МИД.

Напомним

Глава кремля владимир путин может попытаться "проверить решимость НАТО ограниченным нападением на страну-союзника в течение ближайших нескольких лет", согласно новым отчетам американской разведки, которые предусматривают возможные сценарии, "начиная от кибератаки и заканчивая небольшим наземным вторжением".

Павел Башинский

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Андрей Сибига
НАТО
Украина