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Четырёх агентов задержали за передачу фсб данных о военных объектах в трёх областях Украины

Киев • УНН

 • 2166 просмотра

Контрразведка СБУ разоблачила агентурную сеть фсб, которая корректировала воздушные атаки. Четверо информаторов задержаны в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Четырёх агентов задержали за передачу фсб данных о военных объектах в трёх областях Украины

Контрразведка СБУ разоблачила агентурную группу фсб, которая передавала россии информацию для корректировки воздушных атак. Четырёх участников сети задержали в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передаёт УНН.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агентурную группу фсб, которая корректировала воздушные атаки рашистов по Силам обороны в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях. По результатам многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ одновременно задержали четырёх вражеских информаторов в восточных и центральных регионах Украины

- говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что фигуранты действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из россии. Основными "целями" были логистические склады с вооружением и боеприпасами ВСУ, боевые позиции украинской ПВО, а также места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

Одним из участников сети был бывший работник машиностроительного завода из Краматорска. По данным следствия, он собирал для врага информацию о расположении оперативных аэродромов и фортификационных сооружений на территории региона.

Ещё двое агентов "сливали" рашистам координаты украинских военных объектов в Днепропетровской области. Среди них — работник коммунального предприятия из Каменского и дезертир из Павлограда. Также в Кировоградской области задержали безработного из Знаменки, который по заданию фсб обходил город и фиксировал геолокации, которые, по его мнению, использовали Силы обороны

- говорится в сообщении.

Для конспирации фигуранты передавали разведданные российскому сотруднику спецслужбы через анонимный чат в мессенджере, а также удаляли переписку после каждого сеанса связи. По данным СБУ, мужчины попали в поле зрения российской спецслужбы после публикации антиукраинских комментариев в чатах Telegram-каналов.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили подрывную деятельность вражеской агентуры, задокументировали её преступления и задержали всех четырёх участников. Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами работы на фсб. Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения)

- отметили в СБУ.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Священника УПЦ (МП) приговорили к 15 годам лишения свободы за корректировку обстрелов Донецкой области. Его завербовала фсб через дочь, которая проживает в россии.

Алла Киосак

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