На Полтавщині затримали агента рф, який готував убивство командира військової частини

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Полтавській області російського агента, який готував убивство командира однієї з військових частин, дислокованих в регіоні. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Слідство встановило, що росіяни завербували студента місцевого університету. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку "легких" заробітків у Телеграмі.

За інструкцією російського куратора він виготовив саморобний вибуховий пристрій і спорядив його мобільним телефоном із віддаленим доступом для дистанційної активації і з метою відзвітування для російських спецслужбістів.

Фігурант мав вивчити розпорядок дня та маршрути переміщення командира військової частини, щоб закласти вибухівку і дистанційно підірвати її при наближенні посадовця до "локації". Також встановлено, що під час підготовки до замаху агент погодився виконати ще одне завдання ворога - підпалити вантажівку. Для цього студент придбав у магазині легкозаймисту суміш та заздалегідь "погодив" з куратором знищення транспортного засобу