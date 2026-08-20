На Полтавщині затримали агента рф, який готував убивство командира військової частини
Київ • УНН
Студент на замовлення рф виготовив вибухівку для замаху на командира однієї з військових частин та погодився підпалити вантажівку. СБУ затримала його під час підпалу.
Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Полтавській області російського агента, який готував убивство командира однієї з військових частин, дислокованих в регіоні. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
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Слідство встановило, що росіяни завербували студента місцевого університету. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку "легких" заробітків у Телеграмі.
За інструкцією російського куратора він виготовив саморобний вибуховий пристрій і спорядив його мобільним телефоном із віддаленим доступом для дистанційної активації і з метою відзвітування для російських спецслужбістів.
Фігурант мав вивчити розпорядок дня та маршрути переміщення командира військової частини, щоб закласти вибухівку і дистанційно підірвати її при наближенні посадовця до "локації". Також встановлено, що під час підготовки до замаху агент погодився виконати ще одне завдання ворога - підпалити вантажівку. Для цього студент придбав у магазині легкозаймисту суміш та заздалегідь "погодив" з куратором знищення транспортного засобу
Агента затримали "на гарячому" під час спроби підпалу вантажного автомобіля. В ході обшуків в нього виявили і вилучили саморобний вибуховий пристрій, наркотики, а також смартфон із доказами роботи на ворога.
Затриманому повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (готування до вчинення
терористичного акту);
- ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових
речовин чи вибухових пристроїв);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю,
бойовими припасами та вибуховими речовинами);
- ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (незакінчений замах на
умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу);
- ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів).
Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він перебуває під вартою.
Нагадаємо
Контррозвідка СБУ затримала у Рівненській області ще одного агента фсб. Ним виявився місцевий безробітний, який коригував російські атаки та збирав дані про військові об’єкти.