В Полтавской области задержали агента рф, который готовил убийство командира воинской части

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Полтавской области российского агента, который готовил убийство командира одной из воинских частей, дислоцированных в регионе. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

Следствие установило, что россияне завербовали студента местного университета. В поле зрения российских спецслужбистов он попал во время поиска "легких" заработков в Telegram.

По инструкции российского куратора он изготовил самодельное взрывное устройство и оснастил его мобильным телефоном с удаленным доступом для дистанционной активации и с целью отчетности перед российскими спецслужбистами.

Фигурант должен был изучить распорядок дня и маршруты перемещения командира воинской части, чтобы заложить взрывчатку и дистанционно подорвать ее при приближении должностного лица к "локации". Также установлено, что во время подготовки к покушению агент согласился выполнить еще одно задание врага - поджечь грузовик. Для этого студент приобрел в магазине легковоспламеняющуюся смесь и заранее "согласовал" с куратором уничтожение транспортного средства - сообщили в СБУ.

Агента задержали "на горячем" во время попытки поджога грузового автомобиля. В ходе обысков у него обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, наркотики, а также смартфон с доказательствами работы на врага.

Задержанному сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами);

ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (неоконченная попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога);

ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он находится под стражей.

Напомним

Контрразведка СБУ задержала в Ровенской области еще одного агента фсб. Им оказался местный безработный, который корректировал российские атаки и собирал данные о военных объектах.