В Полтавской области задержали агента рф, который готовил убийство командира воинской части

$44.700.0751.870.04
ukenru
18:57 • 10603 просмотра
"Будущее помнит": в столице на монументе «Родина-мать» запустили арт-инсталляциюPhotoVideo
18:39 • 11518 просмотра
Sense Bank продадут, а средства от продажи направят на нужды Сил обороны — Корецкий
17:33 • 12829 просмотра
Военный комплекс рф, коллаборационисты и бывшие украинские деятели — Зеленский ввел несколько новых пакетов санкций
15:44 • 16818 просмотра
Враг атаковал в Киеве объект критической инфраструктуры, в двух районах могут быть перебои с горячей водой — мэр
20 августа, 15:09 • 17258 просмотра
СЕО украинской компании Fire Point Ирина Терех показала строительство завода по производству ракетного топлива в Дании
Эксклюзив
20 августа, 14:20 • 15622 просмотра
Почему ваш бренд могут не зарегистрировать - объяснение юриста
20 августа, 14:10 • 15217 просмотра
В ЕС собираются разъяснить новые правила временной защиты украинцев "в ближайшие недели"
20 августа, 12:59 • 16166 просмотра
Суд избрал меру пресечения водителю Volkswagen, который въехал в остановку с людьми в КиевеPhoto
20 августа, 12:08 • 16820 просмотра
Прокурор просит для Микитася арест с залогом в 200 млн грнVideo
20 августа, 11:56 • 18067 просмотра
Зеленский: очередной удар рф стал одним из самых циничных, просчитанных и масштабныхVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.3м/с
51%
748мм
Популярные новости
Румыния подняла два F-16 и уничтожила морской дрон - в ЕС отреагировали20 августа, 11:52 • 6992 просмотра
Кабмин освободил часть промышленных потребителей от ограничений электроснабжения - кого это касаетсяPhoto20 августа, 11:55 • 4502 просмотра
В разведке заявили, что кремль предлагает россиянам жить, учиться и умирать в кредит20 августа, 12:51 • 10306 просмотра
В Молдове обнаружили обломки дрона после ночной атаки рф на Украину. Санду отреагировала20 августа, 13:28 • 4596 просмотра
В Киеве обломки вражеского БПЛА упали на бизнес-центр, вспыхнул пожар — мэр20 августа, 14:53 • 5754 просмотра
публикации
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать19 августа, 16:55 • 86605 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 105912 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 90214 просмотра
Какие продукты снижают холестерин, а какие могут его повышать19 августа, 11:19 • 103227 просмотра
Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля
Эксклюзив
19 августа, 08:02 • 98505 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Ирина Терех
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Борисполь
Бровары
Дания
Реклама
УНН Lite
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 72537 просмотра
Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"19 августа, 06:00 • 93331 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 127441 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 130374 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 136515 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Социальная сеть
Северный поток
FAB-250

В Полтавской области задержали агента рф, который готовил убийство командира воинской части

Киев • УНН

 • 3376 просмотра

Студент по заказу рф изготовил взрывчатку для покушения на командира одной из воинских частей и согласился поджечь грузовик. СБУ задержала его во время поджога.

В Полтавской области задержали агента рф, который готовил убийство командира воинской части

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Полтавской области российского агента, который готовил убийство командира одной из воинских частей, дислоцированных в регионе. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

Следствие установило, что россияне завербовали студента местного университета. В поле зрения российских спецслужбистов он попал во время поиска "легких" заработков в Telegram.

По инструкции российского куратора он изготовил самодельное взрывное устройство и оснастил его мобильным телефоном с удаленным доступом для дистанционной активации и с целью отчетности перед российскими спецслужбистами.

Фигурант должен был изучить распорядок дня и маршруты перемещения командира воинской части, чтобы заложить взрывчатку и дистанционно подорвать ее при приближении должностного лица к "локации". Также установлено, что во время подготовки к покушению агент согласился выполнить еще одно задание врага - поджечь грузовик. Для этого студент приобрел в магазине легковоспламеняющуюся смесь и заранее "согласовал" с куратором уничтожение транспортного средства

- сообщили в СБУ.

Агента задержали "на горячем" во время попытки поджога грузового автомобиля. В ходе обысков у него обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, наркотики, а также смартфон с доказательствами работы на врага.

Задержанному сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта);
    • ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств);
      • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами);
        • ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (неоконченная попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога);
          • ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).

            Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он находится под стражей.

            Напомним

            Контрразведка СБУ задержала в Ровенской области еще одного агента фсб. Им оказался местный безработный, который корректировал российские атаки и собирал данные о военных объектах.

            Евгений Устименко

            ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
            Теракт
            Взрывы
            Пожары
            Обыск
            Война в Украине
            Пожизненное лишение свободы
            Ровненская область
            Полтавская область
            Служба безопасности Украины