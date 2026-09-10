СБУ затримала 19-річного кілера фсб, який готував убивство активіста на Київщині

Контррозвідка СБУ затримала кілера фсб рф, що за даними слідства мав здійснити замовне вбивство відомого громадського активіста на Київщині. Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає УНН.

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За даними слідства, підозрюваний діяв за завданням представника фсб рф та мав вбити відомого громадського активіста - співзасновника одного з добровольчих батальйонів. Джерелам УНН в правоохоронних органах стало відомо, що жертвою мав стати відомий український активіст і співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко.

У Службі безпеки України зазначили, що фігурант планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки з собакою в лісі.

Він тривалий час відстежував погодинний розпорядок дня та маршрути руху потенційної жертви, а також отримав від фсб координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями та глушником. За інструкцією російської спецслужби зловмисник мав заночувати в лісі, поблизу помешкання громадського діяча, та вбити його декількома пострілами із засідки - йдеться в повідомленні Служби безпеки.

Затриманим виявився завербований ворогом 19-річний мешканець Миколаєва. Він потрапив у поле зору ворожої розвідки через свою активність у соціальних мережах. Зокрема, фігурант публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології.

Під час обшуків в нього виявили і вилучили три пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони із доказами роботи на російські спецслужби.

Затриманому оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

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