СБУ задержала 19-летнего киллера фсб, который готовил убийство активиста в Киевской области

Контрразведка СБУ задержала киллера фсб рф, который, по данным следствия, должен был совершить заказное убийство известного общественного активиста в Киевской области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемый действовал по заданию представителя ФСБ РФ и должен был убить известного общественного активиста - соучредителя одного из добровольческих батальонов. Источникам УНН в правоохранительных органах стало известно, что жертвой должен был стать известный украинский активист и соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова Геннадий Друзенко.

В Службе безопасности Украины отметили, что фигурант планировал застрелить активиста во время его утренней прогулки с собакой в лесу.

Он длительное время отслеживал распорядок дня по часам и маршруты передвижения потенциальной жертвы, а также получил от ФСБ координаты схрона, откуда забрал пистолет с патронами и глушителем. По инструкции российской спецслужбы злоумышленник должен был переночевать в лесу, неподалеку от жилища общественного деятеля, и убить его несколькими выстрелами из засады - говорится в сообщении Службы безопасности.

Задержанным оказался завербованный врагом 19-летний житель Николаева. Он попал в поле зрения вражеской разведки из-за своей активности в социальных сетях. В частности, фигурант публиковал посты в поддержку фашистской и нацистской идеологии.

Во время обысков у него обнаружили и изъяли три пистолета с глушителями и боеприпасами, а также смартфоны с доказательствами работы на российские спецслужбы.

Задержанному сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к умышленному убийству по заказу);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

В настоящее время фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Полтавской области российского агента, который готовил убийство командира одной из воинских частей, дислоцированных в регионе.