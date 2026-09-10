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Зеленський із першою леді прибув до Канади з офіційним візитом

Київ • УНН

 • 4760 перегляди

Володимир Зеленський та Олена Зеленська прибули до Канади з офіційним візитом. Президент повідомив про це в Telegram. Він додав, що під час візиту заплановані важливі зустрічі та домовленості.

Зеленський із першою леді прибув до Канади з офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом в Канаду. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, під час візиту заплановані важливі зустрічі та домовленості, які визначатимуть двосторонню співпрацю і закріплять уже давно стратегічний рівень відносин на роки вперед.

Зустрінуся з Премʼєр-міністром Марком Карні. Головна увага – підтримці України у захисті неба та підготовці до зими. Будемо говорити про те, як посилити нашу стійкість, підтримати людей і забезпечити Україні необхідні можливості для захисту. У першої леді у плані зустріч із меценатами, які допомагають Україні. Також візит до аналогів українських Шкіл Супергероїв у Канаді

 - йдеться в повідомленні президента.

Зеленський наголосив, що Канада була і залишається одним із наших найближчих партнерів.

Ми цінуємо всю підтримку Канадського народу та рішення, які допомагають Україні вистояти й захищати наших людей

- зазначив глава держави.

Нагадаємо

Літак, на якому Президент України Володимир Зеленський прямував до Осло на похорон короля Норвегії, під час зльоту з Молдови у вівторок мало не зіткнувся з, ймовірно, російським безпілотником.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Канада
Володимир Зеленський
Олена Зеленська