Зеленський із першою леді прибув до Канади з офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом в Канаду. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

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За словами Зеленського, під час візиту заплановані важливі зустрічі та домовленості, які визначатимуть двосторонню співпрацю і закріплять уже давно стратегічний рівень відносин на роки вперед.

Зустрінуся з Премʼєр-міністром Марком Карні. Головна увага – підтримці України у захисті неба та підготовці до зими. Будемо говорити про те, як посилити нашу стійкість, підтримати людей і забезпечити Україні необхідні можливості для захисту. У першої леді у плані зустріч із меценатами, які допомагають Україні. Також візит до аналогів українських Шкіл Супергероїв у Канаді - йдеться в повідомленні президента.

Зеленський наголосив, що Канада була і залишається одним із наших найближчих партнерів.

Ми цінуємо всю підтримку Канадського народу та рішення, які допомагають Україні вистояти й захищати наших людей - зазначив глава держави.

Нагадаємо

Літак, на якому Президент України Володимир Зеленський прямував до Осло на похорон короля Норвегії, під час зльоту з Молдови у вівторок мало не зіткнувся з, ймовірно, російським безпілотником.