Колишня дружина Маска розкрила скандальне прізвисько, яке він нібито дав матерям своїх 14 дітей

Колишня дружина Маска Джастін Маск розкрила подробиці їхніх стосунків та ставлення мільярдера до матерів його 14 дітей. У новому документальному фільмі "Musk" вона стверджує, що Маск використовує для них специфічне визначення, повідомляє E! News, пише УНН.

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За словами Джастін, Маск називає матерів своїх дітей "breeders", що можна перекласти як "плідниці". Вона також стверджує, що для нього матері його дітей є "взаємозамінними"

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Джастін була одружена з Маском із 2000 до 2008 року. У них народилося 6 дітей, однак їхній первісток Невада помер невдовзі після народження у 2002 році.

"Я – альфа"

За словами Джастін, ще під час їхнього першого танцю на весіллі Маск заявив їй, що він є "альфою" у стосунках. Вона також розповіла, що саме під час шлюбу з ним дізналася про поняття "газлайтинг".

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У документальному фільмі йдеться і про погляди Маска на народжуваність. Ще у 2022 році він називав падіння народжуваності "найбільшою небезпекою, з якою стикається цивілізація". За даними The Times, перед народженням дитини від Ешлі Сент-Клер Маск також писав їй, що хоче "легіон дітей до громадянської війни".

Сам Маск розкритикував документальний фільм. Він назвав його "хітом, який промахується" та заявив, що його головним недоліком є те, що стрічка виявилася нудною протягом усіх 4 годин.

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