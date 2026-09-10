Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей

Бывшая жена Маска Джастин Маск раскрыла подробности их отношений и отношение миллиардера к матерям его 14 детей. В новом документальном фильме "Musk" она утверждает, что Маск использует для них специфическое определение, сообщает E! News, пишет УНН.

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По словам Джастин, Маск называет матерей своих детей "breeders", что можно перевести как "производительницы". Она также утверждает, что для него матери его детей являются "взаимозаменяемыми"

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Джастин была замужем за Маском с 2000 по 2008 год. У них родилось 6 детей, однако их первенец Невада умер вскоре после рождения в 2002 году.

"Я — альфа"

По словам Джастин, еще во время их первого танца на свадьбе Маск заявил ей, что он является "альфой" в отношениях. Она также рассказала, что именно во время брака с ним узнала о понятии "газлайтинг".

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В документальном фильме говорится и о взглядах Маска на рождаемость. Еще в 2022 году он называл падение рождаемости "величайшей опасностью, с которой сталкивается цивилизация". По данным The Times, перед рождением ребенка от Эшли Сент-Клер Маск также писал ей, что хочет "легион детей до гражданской войны".

Сам Маск раскритиковал документальный фильм. Он назвал его "хитом, который промахивается" и заявил, что его главным недостатком является то, что лента оказалась скучной на протяжении всех 4 часов.

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