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Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей

Киев • УНН

 • 2484 просмотра

Экс-супруга Илона Маска заявила, что он называл матерей своих 14 детей «производительницами» и считал их взаимозаменяемыми. Маск раскритиковал фильм.

Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей

Бывшая жена Маска Джастин Маск раскрыла подробности их отношений и отношение миллиардера к матерям его 14 детей. В новом документальном фильме "Musk" она утверждает, что Маск использует для них специфическое определение, сообщает E! News, пишет УНН.

Подробности

По словам Джастин, Маск называет матерей своих детей "breeders", что можно перевести как "производительницы". Она также утверждает, что для него матери его детей являются "взаимозаменяемыми"

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Джастин была замужем за Маском с 2000 по 2008 год. У них родилось 6 детей, однако их первенец Невада умер вскоре после рождения в 2002 году.

"Я — альфа"

По словам Джастин, еще во время их первого танца на свадьбе Маск заявил ей, что он является "альфой" в отношениях. Она также рассказала, что именно во время брака с ним узнала о понятии "газлайтинг".

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В документальном фильме говорится и о взглядах Маска на рождаемость. Еще в 2022 году он называл падение рождаемости "величайшей опасностью, с которой сталкивается цивилизация". По данным The Times, перед рождением ребенка от Эшли Сент-Клер Маск также писал ей, что хочет "легион детей до гражданской войны".

Сам Маск раскритиковал документальный фильм. Он назвал его "хитом, который промахивается" и заявил, что его главным недостатком является то, что лента оказалась скучной на протяжении всех 4 часов.

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