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Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни

Киев • УНН

 • 954 просмотра

После диагноза «гепатит C» врачи прогнозировали Андерсон около 10 лет жизни. Она потратила все сбережения на лечение и теперь свободна от инфекции.

Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни

Памела Андерсон рассказала, что после диагностирования гепатита C в конце 1990-х годов врач предупредил ее, что ей, вероятно, осталось около 10 лет жизни. О своем опыте 59-летняя актриса рассказала во время amfAR Gala Venezia 2026, сообщает E! News, пишет УНН.

Подробности

В конце 90-х, когда мне поставили диагноз «гепатит C», лечения не было. Это был смертный приговор

– рассказала Андерсон.

По словам актрисы, больше всего она боялась не собственной смерти, а того, что произойдет с ее маленькими детьми. Андерсон признала, что диагноз повлиял на ее жизнь и некоторые решения, которые она принимала.

Лечение стоило ей всех сбережений

Примерно через 10 лет появилось лечение, которое получила и Андерсон. По ее словам, страховка тогда еще не покрывала его стоимость, поэтому ей пришлось потратить на терапию все свои банковские сбережения.

Сейчас актриса заявляет, что «свободна от гепатита C», однако психологические последствия пережитого остались с ней. Андерсон, которую на мероприятии отметили наградой amfAR за мужество, призвала людей проходить тестирование и выступила за уменьшение стигмы вокруг инфекции.

Сальма Хайек отметила 60-летие откровенными фотографиями с купания в океане09.09.26, 01:06 • 3498 просмотров

Степан Гафтко

КультураЗдоровьеУНН Lite
Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни | УНН