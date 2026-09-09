Сальма Хайек отметила 60-летие откровенными фотографиями с купания в океане

Голливудская актриса Сальма Хайек отметила свое 60-летие серией откровенных фотографий, сделанных во время купания в океане. Снимками звезда поделилась в соцсетях, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

На опубликованных кадрах обнаженная актриса лежит на мелководье, а на другой фотографии позирует спиной к камере. Публикацию Хайек лаконично подписала: "60 и благодарна".

Ранее актриса признавалась, что старение оказалось совсем не таким, как она ожидала. По словам Хайек, она опасалась, что с возрастом перестанет работать и потеряет многие привычные возможности, однако этого не произошло.

Я не чувствую, что потеряла свою гибкость, ловкость или даже силу. Должна сказать, что считаю прекрасным стареть с кем-то – рассказывала актриса.

Хайек с 2009 года замужем за французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. В этом году их семья также пополнилась – актриса впервые стала бабушкой после рождения ребенка у ее пасынка Франсуа Пино-младшего.

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