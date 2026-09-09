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Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океані

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Сальма Гаєк показала відверті фото з купання в океані на честь 60-річчя. Акторка також розповіла про старіння та вперше стала бабусею.

Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океані

Голлівудська акторка Сальма Гаєк відзначила своє 60-річчя серією відвертих фотографій, зроблених під час купання в океані. Знімками зірка поділилася у соцмережах, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

На опублікованих кадрах оголена акторка лежить у мілководді, а на іншій фотографії позує спиною до камери. Публікацію Гаєк лаконічно підписала: "60 і вдячна".

Раніше акторка зізнавалася, що старіння виявилося зовсім не таким, як вона очікувала. За словами Гаєк, вона побоювалася, що з віком перестане працювати та втратить багато звичних можливостей, однак цього не сталося.

Я не відчуваю, що втратила свою гнучкість, спритність чи навіть силу. Мушу сказати, що вважаю прекрасним старіти з кимось

– розповідала акторка.

Гаєк із 2009 року одружена з французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно. Цього року їхня родина також поповнилася – акторка вперше стала бабусею після народження дитини у її пасинка Франсуа Піно-молодшого.

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