Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії посилення ППО України та підготовку до зими
Київ • УНН
Зеленський і Стере обговорили ракети-перехоплювачі, програму FREYJA та підготовку України до зими. Президент подякував Норвегії за підтримку.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час якої сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та підготовку до зимового періоду. Про це глава держави повідомив у соцмережах, пише УНН.
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За словами Зеленського, серед ключових тем були потреби України в ракетах-перехоплювачах та подальша робота над антибалістичною програмою FREYJA.
Говорили з Йонасом про посилення української ППО, наші потреби в ракетах-перехоплювачах, подальшу роботу над антибалістичною програмою FREYJA та підготовку України до проходження зими
Під час зустрічі український президент також висловив співчуття у зв'язку зі смертю короля Норвегії Гаральда V та наголосив, що Україна високо цінує підтримку з боку норвезької королівської родини та народу країни.
Президент подякував Йонасу Гару Стере за зустріч та незмінну підтримку України.
Зеленський прибув до Норвегії на прощання з королем Гаральдом V08.09.26, 22:05 • 1436 переглядiв