Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії посилення ППО України та підготовку до зими

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, під час якої сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та підготовку до зимового періоду. Про це глава держави повідомив у соцмережах, пише УНН.

За словами Зеленського, серед ключових тем були потреби України в ракетах-перехоплювачах та подальша робота над антибалістичною програмою FREYJA.

Говорили з Йонасом про посилення української ППО, наші потреби в ракетах-перехоплювачах, подальшу роботу над антибалістичною програмою FREYJA та підготовку України до проходження зими