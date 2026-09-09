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Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии усиление ПВО Украины и подготовку к зиме

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Зеленский и Стёре обсудили ракеты-перехватчики, программу FREYJA и подготовку Украины к зиме. Президент поблагодарил Норвегию за поддержку.

Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии усиление ПВО Украины и подготовку к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, во время которой стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны и подготовку к зимнему периоду. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, пишет УНН.

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По словам Зеленского, среди ключевых тем были потребности Украины в ракетах-перехватчиках и дальнейшая работа над антибаллистической программой FREYJA.

Говорили с Йонасом об усилении украинской ПВО, наших потребностях в ракетах-перехватчиках, дальнейшей работе над антибаллистической программой FREYJA и подготовке Украины к прохождению зимы

- заявил Зеленский.

Во время встречи украинский президент также выразил соболезнования в связи со смертью короля Норвегии Харальда V и подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку со стороны норвежской королевской семьи и народа страны.

Президент поблагодарил Йонаса Гара Стере за встречу и неизменную поддержку Украины.

Зеленский прибыл в Норвегию на прощание с королём Харальдом V08.09.26, 22:05 • 1392 просмотра

Степан Гафтко

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