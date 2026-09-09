Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии усиление ПВО Украины и подготовку к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, во время которой стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны и подготовку к зимнему периоду. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, пишет УНН.

По словам Зеленского, среди ключевых тем были потребности Украины в ракетах-перехватчиках и дальнейшая работа над антибаллистической программой FREYJA.

Говорили с Йонасом об усилении украинской ПВО, наших потребностях в ракетах-перехватчиках, дальнейшей работе над антибаллистической программой FREYJA и подготовке Украины к прохождению зимы