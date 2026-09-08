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Зеленский прибыл в Норвегию на прощание с королём Харальдом V

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Владимир и Елена Зеленские прибыли в Норвегию на церемонию прощания с королём Харальдом V. Президент встретится с премьер-министром Стёре по вопросам ПВО.

Зеленский прибыл в Норвегию на прощание с королём Харальдом V

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Норвегию на церемонию прощания с Его Величеством Королём Харальдом V, передаёт УНН.

Вместе с Еленой прибыли в Норвегию. Впереди важные мероприятия. Завтра от всех наших людей выразим благодарность Норвегии во время церемонии прощания с Его Величеством Королём Харальдом V 

- сообщил Зеленский.

Кроме того, Президент Украины сегодня встретится с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре.

Будем говорить о продолжении поддержки Украины. Главный вопрос — усиление ПВО и помощь в других сферах, которые важны для прохождения зимы. Конечно, вместе с Йонасом проведём встречу с компаниями, которые работают над разработкой антибаллистической системы FREYJA. Спасибо всем, кто помогает Украине 

- говорится в сообщении.

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Напомним

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал встречи с представителями государств и оборонных компаний, привлечённых к разработке совместной антибаллистической программы Freyja.

Что такое Freyja

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской антибаллистической системы, первый трек Антибаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, другие компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю. Первый перехват баллистической цели системой запланирован на 2027 год.

Антонина Туманова

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