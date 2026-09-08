Зеленський прибув до Норвегії на прощання з королем Гаральдом V
Київ • УНН
Володимир та Олена Зеленські прибули до Норвегії на церемонію прощання з королем Гаральдом V. Президент зустрінеться з прем’єром Стере щодо ППО.
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Норвегії на церемонію прощання з Його Величністю Королем Гаральдом V, передає УНН.
Разом з Оленою прибули до Норвегії. Попереду важливі заходи. Завтра від усіх наших людей висловимо вдячність Норвегії під час церемонії прощання з Його Величністю Королем Гаральдом V
Крім того, Президент України сьогодні зустрінеться з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере.
Говоритимемо про продовження підтримки України. Головне питання – посилення ППО та допомога в інших сферах, які важливі для проходження зими. Звісно, разом із Йонасом проведемо зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи FREYJA. Дякую всім, хто допомагає Україні
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Нагадаємо
Раніше президент Володимир Зеленський анонсував зустрічі з представниками держав та оборонних компаній, залучених до розробки спільної антибалістичної програми Freyja.
Що таке Freyja
Freyja — ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.
Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми — радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень. Перше перехоплення балістичної цілі системою заплановане на 2027 рік.