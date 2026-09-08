Велика Британія надає Україні пакет військової допомоги з ракетами Patriot: озвучено суму
Київ • УНН
Велика Британія передасть Україні ракети Patriot, снаряди та дрони в межах пакета ППО на 135 млн доларів США. Також Лондон планує поставити понад 120 тисяч дронів.
Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів (135 млн доларів США) на пакет засобів протиповітряної оборони, що включає ракети "Патріот", щоб допомогти Україні захиститися від російських атак. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії, передає УНН.
Деталі
Це є продовженням нещодавньої підтримки з боку Великої Британії виробництва в Україні ракет великої дальності та історичної угоди про штучний інтелект, спрямованої на посилення військового потенціалу. Велика Британія постачатиме перехоплювачі протиповітряної оборони, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники, щоб допомогти Україні захиститися від варварських російських атак цієї зими, що є частиною зобов’язання Великої Британії допомагати Україні захищати свою свободу та суверенітет
Завдяки внеску у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів до Переліку пріоритетних потреб України (PURL) НАТО Велика Британія надасть Україні ракети "Патріот" та інше обладнання протиповітряної оборони.
Також Велика Британія продовжує виконувати своє зобов’язання щодо постачання Україні цього року понад 120 000 дронів; на сьогодні вже поставлено 25 000 одиниць, і ця цифра має зрости напередодні зими. Серед них - перехоплювачі, що збивають російські дрони, розвідувальні дрони, які дають Збройним силам України можливість бачити, що відбувається на полі бою та за лінією фронту, а також ударні дрони, що допомагають Україні вести наступальні дії проти рф
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва заявив, що працюватиме над посиленням допомоги Україні, зокрема у форматі Коаліції охочих, у протиповітряній обороні та протидії російським ракетним ударам.