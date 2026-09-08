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Великобритания предоставляет Украине пакет военной помощи с ракетами Patriot: названа сумма

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Великобритания передаст Украине ракеты Patriot, снаряды и дроны в рамках пакета ПВО на 135 млн долларов США. Также Лондон планирует поставить более 120 тысяч дронов.

Великобритания предоставляет Украине пакет военной помощи с ракетами Patriot: названа сумма

Великобритания выделяет 100 миллионов фунтов стерлингов (135 млн долларов США) на пакет средств противовоздушной обороны, включающий ракеты "Пэтриот", чтобы помочь Украине защититься от российских атак. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Это является продолжением недавней поддержки со стороны Великобритании производства в Украине ракет большой дальности и исторического соглашения об искусственном интеллекте, направленного на усиление военного потенциала. Великобритания будет поставлять перехватчики противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды крупного калибра и беспилотники, чтобы помочь Украине защититься от варварских российских атак этой зимой, что является частью обязательства Великобритании помогать Украине защищать свою свободу и суверенитет

- говорится в сообщении британского оборонного ведомства.

Благодаря вкладу в размере 100 миллионов фунтов стерлингов в Перечень приоритетных потребностей Украины (PURL) НАТО Великобритания предоставит Украине ракеты "Пэтриот" и другое оборудование противовоздушной обороны.

Также Великобритания продолжает выполнять свое обязательство по поставке Украине в этом году более 120 000 дронов; на сегодняшний день уже поставлено 25 000 единиц, и эта цифра должна вырасти накануне зимы. Среди них - перехватчики, сбивающие российские дроны, разведывательные дроны, которые дают Вооруженным силам Украины возможность видеть, что происходит на поле боя и за линией фронта, а также ударные дроны, помогающие Украине вести наступательные действия против рф

- заявили в Минобороны Британии.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм во время визита в Киев заявил, что будет работать над усилением помощи Украине, в частности в формате Коалиции желающих, в сфере противовоздушной обороны и противодействия российским ракетным ударам.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
Война в Украине
«Коалиция желающих»
НАТО
MIM-104 Patriot
Великобритания
Украина