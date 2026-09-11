Потапа внесли до бази центру "Миротворець"
Київ • УНН
Українського співака та продюсера Потапа внесли до бази "Миротворця". Причиною назвали гуманітарну агресію та пропагандистські заходи.
Українського співака та продюсера Потапа (Олексія Потапенка) внесли до бази центру "Миротворець". Про це повідомляє УНН.
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Причиною названо участь в актах гуманітарної агресії проти України та в інформаційно-пропагандистських заходах.
Провокатор. Участь у актах гуманітарної агресії проти України. Участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію життя в Україні
Нагадаємо
Нещодавно співачку Настю Каменських внесли до бази центру "Миротворець". Причиною названо участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в Україні.
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України02.09.25, 11:32 • 62586 переглядiв