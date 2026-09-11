Потапа внесли до бази центру "Миротворець"

Українського співака та продюсера Потапа (Олексія Потапенка) внесли до бази центру "Миротворець". Про це повідомляє УНН.

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Причиною названо участь в актах гуманітарної агресії проти України та в інформаційно-пропагандистських заходах.

Провокатор. Участь у актах гуманітарної агресії проти України. Участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію життя в Україні - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Нещодавно співачку Настю Каменських внесли до бази центру "Миротворець". Причиною названо участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в Україні.

Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України