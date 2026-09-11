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Потапа внесли до бази центру "Миротворець"

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Українського співака та продюсера Потапа внесли до бази "Миротворця". Причиною назвали гуманітарну агресію та пропагандистські заходи.

Потапа внесли до бази центру "Миротворець"

Українського співака та продюсера Потапа (Олексія Потапенка) внесли до бази центру "Миротворець". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Причиною названо участь в актах гуманітарної агресії проти України та в інформаційно-пропагандистських заходах.

Провокатор. Участь у актах гуманітарної агресії проти України. Участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію життя в Україні

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Нещодавно співачку Настю Каменських внесли до бази центру "Миротворець". Причиною названо участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в Україні.

Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України02.09.25, 11:32 • 62586 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітикаКультура
Настя Каменських
Потап
Україна