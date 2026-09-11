Потапа внесли в базу центра «Миротворец»
Киев • УНН
Украинского певца и продюсера Потапа внесли в базу «Миротворца». Причиной назвали гуманитарную агрессию и пропагандистские мероприятия.
Украинского певца и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) внесли в базу центра «Миротворец». Об этом сообщает УНН.
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Причиной названо участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и в информационно-пропагандистских мероприятиях.
Провокатор. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию жизни в Украине
Напомним
Недавно певицу Настю Каменских внесли в базу центра «Миротворец». Причиной названо участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине.
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины02.09.25, 11:32 • 62586 просмотров