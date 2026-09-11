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Потапа внесли в базу центра «Миротворец»

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Украинского певца и продюсера Потапа внесли в базу «Миротворца». Причиной назвали гуманитарную агрессию и пропагандистские мероприятия.

Потапа внесли в базу центра «Миротворец»

Украинского певца и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) внесли в базу центра «Миротворец». Об этом сообщает УНН.

Подробности

Причиной названо участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и в информационно-пропагандистских мероприятиях.

Провокатор. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию жизни в Украине

- говорится в сообщении.

Напомним

Недавно певицу Настю Каменских внесли в базу центра «Миротворец». Причиной названо участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине.

Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины02.09.25, 11:32 • 62586 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитикаКультура
Настя Каменских
Потап
Украина