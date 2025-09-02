Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины

Украинский рэпер, продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко (более известный как Потап) рассказал, что с начала полномасштабного вторжения он более 14 раз приезжал и выезжал из Украины. Об этом Потап сообщил в интервью YouTube-каналу "Вершиленко & Ko", пишет УНН.

Детали

"Более 14 раз я вам скажу. Это не просто, не просто физически, просто физически тяжело это делать, не говоря о всяких бюрократических моментах", - сказал Потап.

Напомним

Ранее в феврале 2025 года в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, Потап рассказал, что на момент 24 февраля 2022 года находился в Мадриде (Испания).

"Я постоянно въезжаю в Украину и выезжаю из Украины. У меня есть легальный способ это делать, и эта возможность. И я делаю это постоянно. Все свои движения за границей, вся моя работа за границей, все деньги заработанные за границей коррелируются на помощь армии…", - заявил он.

Потап также объяснил, что сейчас в Украине есть несколько легальных способов пересекать границу. В его распоряжении есть один из них.

"Есть способы, есть системы, разные программы, я не знаю как правильно сказать, предусмотренные разными инстанциями, где ты можешь получить разрешение на выезд. Это непросто, нужно проходить бюрократию. Я за это время выезжал по разным причинам через разные инстанции. Она предполагает, что я должен вернуться. То есть она на определенный срок. Поэтому я возвращаюсь", - рассказал рэпер.

Дополнение

Рэпер Потап (Slavic Balagan) вышел с плакатом в Валенсии, предлагая прохожим попробовать "водочку". Украинцы возмущены тем, что артист не проявлял такой же активности в поддержке Украины.

"Предлагаю создать петиции о лишении гражданства Украины этой латентной русни", - пишут в соцсетях.