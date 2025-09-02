$41.370.05
Эксклюзив
07:02 • 4620 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 13771 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 12131 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 30339 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 42467 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 57312 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 48604 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 192025 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 108461 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 203011 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины

Киев • УНН

• 14 просмотра

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Украинский рэпер Потап сообщил, что с начала полномасштабного вторжения он более 14 раз приезжал и выезжал из Украины, используя легальные способы. Он отметил, что все заработанные за границей средства направляет на помощь украинской армии.

Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины

Украинский рэпер, продюсер, автор и исполнитель песен Алексей Потапенко (более известный как Потап) рассказал, что с начала полномасштабного вторжения он более 14 раз приезжал и выезжал из Украины. Об этом Потап сообщил в интервью YouTube-каналу "Вершиленко & Ko", пишет УНН.

Детали

"Более 14 раз я вам скажу. Это не просто, не просто физически, просто физически тяжело это делать, не говоря о всяких бюрократических моментах", - сказал Потап.

Напомним

Ранее в феврале 2025 года в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, Потап рассказал, что на момент 24 февраля 2022 года находился в Мадриде (Испания).

"Я постоянно въезжаю в Украину и выезжаю из Украины. У меня есть легальный способ это делать, и эта возможность. И я делаю это постоянно. Все свои движения за границей, вся моя работа за границей, все деньги заработанные за границей коррелируются на помощь армии…", - заявил он.

Потап также объяснил, что сейчас в Украине есть несколько легальных способов пересекать границу. В его распоряжении есть один из них.

"Есть способы, есть системы, разные программы, я не знаю как правильно сказать, предусмотренные разными инстанциями, где ты можешь получить разрешение на выезд. Это непросто, нужно проходить бюрократию. Я за это время выезжал по разным причинам через разные инстанции. Она предполагает, что я должен вернуться. То есть она на определенный срок. Поэтому я возвращаюсь", - рассказал рэпер.

Дополнение

Рэпер Потап (Slavic Balagan) вышел с плакатом в Валенсии, предлагая прохожим попробовать "водочку". Украинцы возмущены тем, что артист не проявлял такой же активности в поддержке Украины.

"Предлагаю создать петиции о лишении гражданства Украины этой латентной русни", - пишут в соцсетях.

Павел Зинченко

ОбществоУНН Lite
Потап
Государственная граница Украины
благотворительность
Валенсия
Испания
Мадрид
Украина