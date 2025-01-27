Потап у Валенсії пропонував перехожим "водочку": українці вимагають позбавити його громадянства

Репер Олексій Потапенко (Потап), який тепер називає себе Slavic Balagan, пропонував перехожим у Валенсії скуштувати "водочку", що визвало обурення з боку українців, пише УНН.

"Пропоную створити петиції про позбавлення громадянства Укрпїни цієї латентної русні", - пишуть у соцмережах.

Українців обурює те, що Потап вийшов в з плакатом у Валенсії, аби закликати пити горілку, але жодного разу не вийшов з плакатом на підтримку України.

Також біля нього помітили колишнього учаснику гурту "MOЗGI" Еда.

Нагадаємо

Нещодавно репер почав виступати під псевдонімом Slavic Balagan. На новоствореній сторінці в Instagram артист поділився інформацією про себе в новому образі. Він назвав себе "старшим братом зі Східної Європи" та згадав про своє походження, зазначивши, що "там, звідки він родом, немає костюмів, правил, політики й зарплат". У своїх майбутніх виступах зірка пообіцяв розважати публіку, допомагаючи забути про "нудні формальності Заходу".