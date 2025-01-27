Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

ukenru
Эксклюзив
АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
16:32 • 19237 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
13:45 • 105390 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
12:31 • 102580 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
11:53 • 105172 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
27 января, 10:25 • 109687 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
27 января, 09:50 • 108277 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 108443 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
27 января, 07:44 • 106442 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 127196 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 202458 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

27 января, 07:53 • 123894 просмотра
Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

11:21 • 104461 просмотра
ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас

ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас

11:32 • 82309 просмотра
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

13:33 • 88903 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

14:20 • 56728 просмотра
публикации
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

13:45 • 105390 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 203407 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 304075 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 304887 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 269783 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

16:50 • 3760 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

15:41 • 26947 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

14:20 • 56728 просмотра
Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

14:07 • 42594 просмотра
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

13:33 • 88903 просмотра
Актуальное
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Киев  •  УНН

 • 26289 просмотра

Read in English

Рэпер Потап (Slavic Balagan) вышел с плакатом в Валенсии, предлагая прохожим попробовать "водочку". Украинцы возмущены тем, что артист не проявлял такой же активности в поддержке Украины.

Рэпер Алексей Потапенко (Потап), который теперь называет себя Slavic Balagan, предлагал прохожим в Валенсии попробовать «водочку», что вызвало возмущение со стороны украинцев, пишет УНН.

«Предлагаю создать петицию о лишении гражданства Украины этой латентной русни», - пишут в соцсетях.

Украинцев возмущает то, что Потап вышел в с плакатом в Валенсии, чтобы призвать пить водку, но ни разу не вышел с плакатом в поддержку Украины.

Также возле него заметили бывшего участника группы «MOЗGI» Эда.

Напомним 

Недавно рэпер начал выступать под псевдонимом Slavic Balagan. На новосозданной странице в Instagram артист поделился информацией о себе в новом образе. Он назвал себя «старшим братом из Восточной Европы» и вспомнил о своем происхождении, отметив, что «там, откуда он родом, нет костюмов, правил, политики и зарплат». В своих будущих выступлениях звезда пообещал развлекать публику, помогая забыть о «скучных формальностях Запада».

Ирина Колесник

Ирина Колесник

УНН Lite
valensiyaВаленсия
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы