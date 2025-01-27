Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства
Киев • УНН
Рэпер Потап (Slavic Balagan) вышел с плакатом в Валенсии, предлагая прохожим попробовать "водочку". Украинцы возмущены тем, что артист не проявлял такой же активности в поддержке Украины.
Рэпер Алексей Потапенко (Потап), который теперь называет себя Slavic Balagan, предлагал прохожим в Валенсии попробовать «водочку», что вызвало возмущение со стороны украинцев, пишет УНН.
«Предлагаю создать петицию о лишении гражданства Украины этой латентной русни», - пишут в соцсетях.
Украинцев возмущает то, что Потап вышел в с плакатом в Валенсии, чтобы призвать пить водку, но ни разу не вышел с плакатом в поддержку Украины.
Также возле него заметили бывшего участника группы «MOЗGI» Эда.
Напомним
Недавно рэпер начал выступать под псевдонимом Slavic Balagan. На новосозданной странице в Instagram артист поделился информацией о себе в новом образе. Он назвал себя «старшим братом из Восточной Европы» и вспомнил о своем происхождении, отметив, что «там, откуда он родом, нет костюмов, правил, политики и зарплат». В своих будущих выступлениях звезда пообещал развлекать публику, помогая забыть о «скучных формальностях Запада».