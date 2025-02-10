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Потап дав велике інтерв’ю російському журналісту та пояснив свої виїзди за кордон

Потап дав велике інтерв’ю російському журналісту та пояснив свої виїзди за кордон

Київ • УНН

 • 120391 перегляди

Потап дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, де пояснив причини своїх закордонних поїздок. Артист заявив, що має офіційні дозволи на виїзд та всі зароблені кошти спрямовує на допомогу армії.

Репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) прокоментував свої поїздки за кордон під час війни.

В інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю він заявив, що має легальні підстави для виїзду та повертається в Україну згідно з чинними правилами, передає УНН.

Деталі

Від початку повномасштабної війни, це перше велике інтервʼю, на яке прийшов Потап. На питання Дудя, чи не переймається артист, що українці сприймуть негативно його рішення прийти на інтервʼю до російського журналіста, артист зазначив, що вбачає в цьому можливість донести свою позицію.

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Якби я це робив для іміджу, я б тобі сказав: "Я не розумію вашої і мови", і відмовився б давати тобі інтерв’ю

Крім того, за його словами, він продовжує спілкуватися російською, але не використовує її у своїй творчості. Своє перебування закордоном, продюсер назвав абсолютно легальним.

Я постійно вʼїжджаю в Україну і виїжджаю з України. В мене є легальний спосіб це робити, і ця можливість. І я роблю це постійно. Всі свої рухи закордоном, вся моя робота закордоном, всі гроші зароблені закордоном корелюються на допомогу армії…

- заявив Потап.

 "Є способи, є системи, різні програми, я не знаю як правильно сказати, передбачені різними інстанціями, де ти можеш отримати дозвіл на виїзд. Це непросто, потрібно проходити бюрократію. Я за цей час виїжджав із різних причин через різні інстанції. Вона передбачає, що я повинен повернутися. Тобто вона на певні термін. Тому я повертаюся".

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Також, Потап розповів, що він думає про Президента України Володимира Зеленського.

Він не соромиться когось послати, не соромиться когось задвинути. Не соромиться поставити різкі запитання прямо, щось запитати. Ось це я дуже поважаю. Ці якості ще було видно, коли він був бізнесменом, коли він був артистом. Він дуже працездатна людина і він вірить у те, що він робить. У те, чим займається. Він щиро бореться за Україну. І він президент, обраний народом, президент країни, що воює. Тому тільки підтримка

- висловився артист.

Доповнення 

У мережі вже зʼявилися перші реакції на скандальне інтервʼю. Зокрема, це прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Якийсь світ "хароших русскіх" і їх вимір лайт пропаганди

- пише Коваленко.

Потап у Валенсії пропонував перехожим "водочку": українці вимагають позбавити його громадянства27.01.25, 17:41 • 123888 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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