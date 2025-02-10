Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

Рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) прокомментировал свои поездки за границу во время войны.

В интервью российскому журналисту Юрию Дудю он заявил, что имеет легальные основания для выезда и возвращается в Украину согласно действующим правилам, передает УНН.

Детали

С начала полномасштабной войны, это первое большое интервью, на которое пришел Потап. На вопрос Дудя, не переживает ли артист, что украинцы воспримут негативно его решение прийти на интервью к российскому журналисту, артист отметил, что видит в этом возможность донести свою позицию.

Если бы я это делал для имиджа, я бы тебе сказал: «Я не понимаю вашего языка», и отказался бы давать тебе интервью

Кроме того, по его словам, он продолжает общаться на русском, но не использует его в своем творчестве. Свое пребывание заграницей, продюсер назвал абсолютно легальным.

Я постоянно въезжаю в Украину и выезжаю из Украины. У меня есть легальный способ это делать, и эта возможность. И я делаю это постоянно. Все свои движения заграницей, вся моя работа заграницей, все деньги заработанные заграницей коррелируются на помощь армии.. - заявил Потап.

«Есть способы, есть системы, различные программы, я не знаю как правильно сказать, предусмотренные различными инстанциями, где ты можешь получить разрешение на выезд. Это непросто, нужно проходить бюрократию. Я за это время выезжал по разным причинам через разные инстанции. Она предусматривает, что я должен вернуться. То есть она на определенные срок. Поэтому я возвращаюсь».

Также, Потап рассказал, что он думает о Президенте Украины Владимире Зеленском.

Он не стесняется кого-то послать, не стесняется кого-то задвинуть. Не стесняется задать резкие вопросы прямо, что-то спросить. Вот это я очень уважаю. Эти качества еще были видны, когда он был бизнесменом, когда он был артистом. Он очень работоспособный человек и он верит в то, что он делает. В то, чем занимается. Он искренне борется за Украину. И он президент, избранный народом, президент воюющей страны. Поэтому только поддержка - высказался артист.

Дополнение

В сети уже появились первые реакции на скандальное интервью. В частности, это прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Какой-то мир «хароших русских» и их измерение лайт пропаганды - пишет Коваленко.

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