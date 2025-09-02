Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України

$41.370.05
Ексклюзив
07:02 • 4700 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 13840 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 12164 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 30383 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 42499 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 57349 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 48619 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 192033 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 108472 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 203039 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 148137 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 147753 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 135104 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 132326 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 125204 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні06:50 • 5682 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
06:00 • 13835 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 57347 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 84849 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 203036 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Паттінсон
Андрій Парубій
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Запорізька область
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 36 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 30380 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 41504 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 171085 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 298836 перегляди
The Guardian
COVID-19
Tesla Cybertruck
Шахед-136
Фейкові новини

Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Український репер Потап повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення він понад 14 разів приїжджав та виїжджав з України, використовуючи легальні способи. Він зазначив, що всі зароблені за кордоном кошти спрямовує на допомогу українській армії.

Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України

Український репер, продюсер, автор і виконавець пісень Олексій Потапенко (більше відомий, як Потап) розповів, що від початку повномасштабного вторгнення він більше 14 разів приїздив та виїздив з України. Про це про це Потап повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу "Вершиленко & Ko", пише УНН.

Деталі

"Більше 14 разів я вам скажу. Це не просто, не просто фізично, просто фізично важко це робити, не кажучи про всілякі бюрократичні моменти", - сказав Потап.

Нагадаємо

Раніше у лютому 2025 року в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, Потап розповів, що на момент 24 лютого 2022 року знаходився в Мадриді (Іспанія).

"Я постійно вʼїжджаю в Україну і виїжджаю з України. В мене є легальний спосіб це робити, і ця можливість. І я роблю це постійно. Всі свої рухи закордоном, вся моя робота закордоном, всі гроші зароблені закордоном корелюються на допомогу армії…", - заявив він.

Потап також пояснив, що наразі в Україні є декілька легальних способів перетинати кордон. В його розпорядженні є один з них.

"Є способи, є системи, різні програми, я не знаю як правильно сказати, передбачені різними інстанціями, де ти можеш отримати дозвіл на виїзд. Це непросто, потрібно проходити бюрократію. Я за цей час виїжджав із різних причин через різні інстанції. Вона передбачає, що я повинен повернутися. Тобто вона на певні термін. Тому я повертаюся", - розповів репер.

Доповнення

Репер Потап (Slavic Balagan) вийшов з плакатом у Валенсії, пропонуючи перехожим спробувати "водочку". Українці обурені тим, що артист не проявляв такої ж активності у підтримці України.

"Пропоную створити петиції про позбавлення громадянства Укрпїни цієї латентної русні", - пишуть у соцмережах.

Павло Зінченко

СуспільствоУНН Lite
Потап
Державний кордон України
благодійність
Валенсія
Іспанія
Мадрид
Україна