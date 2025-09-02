Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України

Український репер, продюсер, автор і виконавець пісень Олексій Потапенко (більше відомий, як Потап) розповів, що від початку повномасштабного вторгнення він більше 14 разів приїздив та виїздив з України. Про це про це Потап повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу "Вершиленко & Ko", пише УНН.

Деталі

"Більше 14 разів я вам скажу. Це не просто, не просто фізично, просто фізично важко це робити, не кажучи про всілякі бюрократичні моменти", - сказав Потап.

Нагадаємо

Раніше у лютому 2025 року в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, Потап розповів, що на момент 24 лютого 2022 року знаходився в Мадриді (Іспанія).

"Я постійно вʼїжджаю в Україну і виїжджаю з України. В мене є легальний спосіб це робити, і ця можливість. І я роблю це постійно. Всі свої рухи закордоном, вся моя робота закордоном, всі гроші зароблені закордоном корелюються на допомогу армії…", - заявив він.

Потап також пояснив, що наразі в Україні є декілька легальних способів перетинати кордон. В його розпорядженні є один з них.

"Є способи, є системи, різні програми, я не знаю як правильно сказати, передбачені різними інстанціями, де ти можеш отримати дозвіл на виїзд. Це непросто, потрібно проходити бюрократію. Я за цей час виїжджав із різних причин через різні інстанції. Вона передбачає, що я повинен повернутися. Тобто вона на певні термін. Тому я повертаюся", - розповів репер.

Доповнення

Репер Потап (Slavic Balagan) вийшов з плакатом у Валенсії, пропонуючи перехожим спробувати "водочку". Українці обурені тим, що артист не проявляв такої ж активності у підтримці України.

"Пропоную створити петиції про позбавлення громадянства Укрпїни цієї латентної русні", - пишуть у соцмережах.