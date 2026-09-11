АЗК UKRNAFTA припинятимуть роботу під час "жовтого" та "червоного" рівня тривоги

У мережі АЗК UKRNAFTA заявили, що у зв’язку з російськими атаками на цивільну інфраструктуру, припиняють роботу під час повітряної тривоги жовтого або червоного рівня, передає УНН.

У зв’язку з російськими атаками на цивільну інфраструктуру, зокрема на автозаправні комплекси UKRNAFTA, просимо неухильно дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Уважно стежте за сигналами повітряної тривоги. Під час повітряної тривоги жовтого або червоного рівня АЗК UKRNAFTA припиняють роботу - йдеться у повідомленні.

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У мережі закликали клієнтів дотримуватися вказівок працівників і негайно залишити територію комплексу, а також не залишати автомобілі на парковках та іншій території АЗК.

Після заправлення або здійснення покупки не затримуйтеся на території комплексу. За можливості, висаджуйте пасажирів за межами території АЗК. Дотримання цих простих правил допомагає зменшити ризики та зберегти життя і здоров’я. Бережіть себе та дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги - резюмували у мережі UKRNAFTA.

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