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Не ховайтесь у ліфтах, біля АЗС та у підвалах панельних будинків - чого не варто робити під час атаки дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 1372 перегляди

Поліція радить під час тривоги негайно йти до укриття або дотримуватися правила двох стін. Не ховайтеся біля АЗС, у ліфтах і підвалах.

Не ховайтесь у ліфтах, біля АЗС та у підвалах панельних будинків - чого не варто робити під час атаки дронів-камікадзе

У Патрульній поліції дали поради, як діяти українцям під час під час атаки дронів-камікадзе - ховатись у ліфтах, біля АЗС та у підвалах панельних будинків не варто, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці нагадали, що ворог і надалі продовжує застосовувати ударні БПЛА, тому важливо знати, як діяти у разі загрози. 

Найголовніше: почувши сигнал повітряної тривоги — негайно прямуйте до укриття! Обирайте надійні укриття: спеціально облаштовані сховища, підземні переходи, паркінги, цокольні поверхи. Якщо укриття далеко — дотримуйтесь правила "двох стін" 

- йдеться у повідомленні.

У поліції також роз'яснили, чого робити не варто:

  • не залишайтеся у транспорті, вийдіть із авто та відійдіть подалі від дороги;
    • не ховайтесь у під’їздах, арках, ліфтах, сходових клітках, біля АЗС, кіосків, у підвалах панельних будинків;
      • не підходьте до збитих чи пошкоджених дронів, адже вони можуть містити вибухівку або становити іншу небезпеку;
        • не публікуйте фото та відео місць ударів або маршрутів польоту БПЛА.

          Крім того, правоохоронці закликали дотримуватись правил безпеки та берегти себе.

          Нагадаємо

          Як повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, росія наростила кількість реактивних дронів для атак на Україну, застосувавши таких у липні у п'ять разів більше, ніж у червні.

          Антоніна Туманова

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