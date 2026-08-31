росія у липні вп'ятеро збільшила застосування реактивних дронів по Україні - Ігнат

росія наростила кількість реактивних дронів для атак на Україну, застосувавши таких у липні у п'ять разів більше, ніж у червні, повідомив у понеділок речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю в ефірі телемарафону, пише УНН.

Давайте все ж таки згадаємо, коли, мабуть, почалася така атака більше, коли противник змінив тактику застосування, не тактику, як засоби, тобто змінив суттєво наростив кількість саме реактивних. Це відбулось у нас в липні місяці. За липень місяць у нас в п'ять разів більше БПЛА реактивних було застосовано, ніж у червні. Тобто оце отой місяць, коли от суттєво пішло нарощування оцих БПЛА, а також і "Бандеролей" - зазначив Ігнат.

Він пояснив, що "Бандероль" - "це, його по-різному називають, боєприпас, ракета-дрон. Ну, параметри польоту близькі вже до крилатої ракети, скажемо так. 600 км/год приблизно летить цей засіб".

"Таким чином противник, розуміючи, що Сили оборони України мають доволі високі показники сьогодні в збитті та подавленні дронів типу "Шахед" 136 чи 131 і так далі, тобто зі звичайними бензиновими двигунами, звісно, що вони не перший день ті реактивні БПЛА почали застосовувати, але от зараз наростили, розуміючи, що збивати їх уже класичними способами, такі як ми уже маємо проти звичайних, не можна. Треба вже іти іншим шляхом, тобто застосовуючи по них наземне ППО, тобто зенітні ракетні системи малого радіусу дії. Ну, а також авіаційні комплекси, авіаційні платформи, літаки, такі винищувачі, які мають ракети класу "повітря-повітря" для того, щоби успішно перехоплювати ці дрони", - вказав Ігнат.

На уточнення, чи в серпні ще більше, ніж у липні, було запущено саме реактивних дронів, речник ПС ЗСУ вказав: "Я думаю, що так, ворог нарощує".

"Ви бачите, що чотири дні поспіль тривають атаки, як вночі, так і вдень. І особливо видніється відсоток великий саме реактивних БПЛА. Казати, що вони збиваються, - збиваються активно. Я розумію, що багато питань суспільства, чому там долітають до Києва. Ну, далеко не всі долітають до Києва", - наголосив Ігнат.

"От якщо долітає там із 100 10, то тут гучно. Відповідно є виходи ППО, є робота авіації. (...) Ну і, на жаль, на жаль, збивати все неможливо. Ворог атакує великою кількістю, ще раз підкреслюю, з різних напрямків, використовуючи навіть і погодні умови. Зрозуміло, що зараз, якщо ясна погода, то значно легше збивати. Погода взагалі визначальні має фактори для ведення бойових дій, особливо по реактивних БПЛА, тому що в нас є от різні засоби, які різні системи наведення", - сказав Ігнат.

"Тому і в погодні умови обмежуються можливості наших Сил оборони. І тому протидія вже ведеться з урахуванням засобів, які в нас є на тому чи іншому місці атаки противника, напрямків руху, ну, і відповідно погодних умов і сил та засобів, які можуть в той чи інший час допомогти в тих умовах і при тих обставинах, які я перелічив", - зауважив Ігнат.

Чому Київ став головною ціллю для атак рф реактивними "шахедами"

На запитання, чому саме Київ став таким місцем, яке тероризують постійно цими реактивними "шахедами", і скільки це може продовжуватися, Ігнат зауваужив, що "тут важко зараз щось там передбачати чи прогнозувати, тому що це невдячна справа". "Ми ж розуміємо, що ворог поставив собі за мету не просто там лякати киян і деморалізувати, це теж він ставить собі за мету, а ворог кожний "шахед", кожний реактивний чи звичайний, направляє в конкретну ціль. Це може бути якийсь логістичний центр. Ви бачите, що і торгові центри, на жаль, де люди звичайні, немає в нього жодного військового виробництва, попадають, термінали також поштові, ви бачите, багато теж руйнується. Ну, і відповідно ворога цікавлять і інші там стратегічні об'єкти, які є, об'єкти критичної інфраструктури. (...) Тому кожен "шахед" чи кожна ракета націлена на свою ціль, і хочуть чогось досягти, якісь мають стратегічну мету", - сказав Ігнат.

"Наше завдання, ну, вистояти оцей натиск, тому що ми бачимо, що шахеди, які вони запускають, по уламках, знаходимо, що прямо йдуть з завода. Тобто фактично два тижні тому цей шахед вийшов з конвеєра, і вже ми находимо у вигляді уламків фрагменти цього шахеда з маркуванням там двотижневої давнини", - зазначив речник ПС ЗСУ.

"Це свідчить, що з конвеєра випускають. (...) Якщо зразу з заводу іде на пускові майданчики, то треба якийсь шлях пройти логістичний, там поставити його, запустити. Ну, це говорить про те, що ворог дуже швидко це все робить, і тому можна робити от такі висновки", - вказав Ігнат.

У ЦПД РНБО пояснили тактику рф з реактивними дронами хвилями