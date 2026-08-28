У ЦПД РНБО пояснили тактику рф з реактивними дронами хвилями

У Центрі протидії дезінформації РНБО назвали мету ворога через запуск дрібної кількості реактивних дронів хвилями, про що повідомив у п'ятницю керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, вказавши, що рішення з протидії будуть, пише УНН.

Ворог запускає дрібну кількість реактивних БПЛА хвилями з метою паралізувати Київ. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета - виснажувати ППО та населення. Щодо протидії цій тактиці росіян рішення будуть - написав Коваленко у соцмережах.

Сили оборони отримали перший український реактивний перехоплювач “Alexa Spatium”