У ЦПД РНБО пояснили тактику рф з реактивними дронами хвилями
Київ • УНН
У ЦПД заявили, що ворог малими хвилями запускає реактивні БПЛА для виснаження ППО та населення. Рішення щодо протидії готують.
У Центрі протидії дезінформації РНБО назвали мету ворога через запуск дрібної кількості реактивних дронів хвилями, про що повідомив у п'ятницю керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, вказавши, що рішення з протидії будуть, пише УНН.
Ворог запускає дрібну кількість реактивних БПЛА хвилями з метою паралізувати Київ. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета - виснажувати ППО та населення. Щодо протидії цій тактиці росіян рішення будуть
Сили оборони отримали перший український реактивний перехоплювач “Alexa Spatium”21.08.26, 17:57 • 4661 перегляд