В ЦПД СНБО объяснили тактику рф с реактивными дронами волнами
Киев • УНН
В ЦПД заявили, что враг запускает реактивные БПЛА небольшими волнами, чтобы истощить ПВО и население. Решения по противодействию готовятся.
В Центре противодействия дезинформации СНБО назвали цель врага, запускающего волнами небольшое количество реактивных дронов, о чём сообщил в пятницу руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, указав, что решения по противодействию будут приняты, пишет УНН.
Враг запускает волнами небольшое количество реактивных БПЛА с целью парализовать Киев. Ресурсов для запуска большого количества дронов у врага нет. Цель — истощать ПВО и население. По противодействию этой тактике россиян решения будут приняты
Силы обороны получили первый украинский реактивный перехватчик "Alexa Spatium"21.08.26, 17:57 • 4671 просмотр