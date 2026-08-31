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Россия в июле впятеро увеличила применение реактивных дронов по Украине — Игнат

Киев • УНН

 • 594 просмотра

В июле враг применил в пять раз больше реактивных БПЛА, чем в июне. Также возросло использование боеприпасов «Бандероль».

Россия в июле впятеро увеличила применение реактивных дронов по Украине — Игнат

Россия нарастила количество реактивных дронов для атак на Украину, применив таких в июле в пять раз больше, чем в июне, сообщил в понедельник представитель Воздушных сил Юрий Игнат в интервью в эфире телемарафона, пишет УНН.

Давайте всё же вспомним, когда, вероятно, началась такая атака в больших масштабах, когда противник изменил тактику применения — не тактику, а средства, то есть существенно нарастил количество именно реактивных. Это произошло у нас в июле. За июль у нас в пять раз больше реактивных БПЛА было применено, чем в июне. То есть это тот месяц, когда существенно началось наращивание этих БПЛА, а также и "Бандеролей"

- отметил Игнат.

Он объяснил, что "Бандероль" — "это, его по-разному называют: боеприпас, ракета-дрон. Ну, параметры полёта уже близки к крылатой ракете, скажем так. Этот аппарат летит примерно со скоростью 600 км/ч".

"Таким образом, противник, понимая, что Силы обороны Украины сегодня имеют довольно высокие показатели по сбитию и подавлению дронов типа "Шахед" 136 или 131 и так далее, то есть с обычными бензиновыми двигателями, конечно, не первый день начал применять эти реактивные БПЛА, но вот сейчас нарастил их количество, понимая, что сбивать их уже классическими способами, такими, какие у нас есть против обычных, нельзя. Нужно уже идти другим путём, то есть применять против них наземную ПВО, то есть зенитные ракетные системы малого радиуса действия. Ну, а также авиационные комплексы, авиационные платформы, самолёты, такие истребители, которые имеют ракеты класса "воздух—воздух", для того чтобы успешно перехватывать эти дроны", — указал Игнат.

На уточнение, было ли в августе запущено ещё больше реактивных дронов, чем в июле, представитель ВС ВСУ указал: "Я думаю, что да, враг наращивает".

"Вы видите, что четыре дня подряд продолжаются атаки — как ночью, так и днём. И особенно заметна большая доля именно реактивных БПЛА. Говорить, что они сбиваются, — сбиваются активно. Я понимаю, что у общества возникает много вопросов: почему они долетают до Киева. Ну, далеко не все долетают до Киева", — подчеркнул Игнат.

"Вот если из 100 долетает 10, то здесь громко. Соответственно, есть вылеты ПВО, есть работа авиации. (...) Ну и, к сожалению, к сожалению, сбивать всё невозможно. Враг атакует большим количеством, ещё раз подчёркиваю, с разных направлений, используя даже погодные условия. Понятно, что сейчас, если погода ясная, то значительно легче сбивать. Погода вообще имеет определяющее значение для ведения боевых действий, особенно против реактивных БПЛА, потому что у нас есть разные средства, разные системы наведения", — сказал Игнат.

"Поэтому и погодные условия ограничивают возможности наших Сил обороны. И поэтому противодействие уже ведётся с учётом средств, которые у нас есть в том или ином месте атаки противника, направлений движения, ну и, соответственно, погодных условий и сил и средств, которые могут в то или иное время помочь в тех условиях и при тех обстоятельствах, которые я перечислил", — заметил Игнат.

Почему Киев стал главной целью атак РФ реактивными "шахедами"

На вопрос, почему именно Киев стал таким местом, которое постоянно терроризируют этими реактивными "шахедами", и сколько это может продолжаться, Игнат заметил, что "здесь сейчас трудно что-либо предсказывать или прогнозировать, потому что это неблагодарное дело". "Мы же понимаем, что враг поставил себе целью не просто пугать киевлян и деморализовать их — это он также ставит себе целью, — а враг каждый "шахед", каждый реактивный или обычный, направляет на конкретную цель. Это может быть какой-то логистический центр. Вы видите, что и торговые центры, к сожалению, где находятся обычные люди, нет у него никакого военного производства, подвергаются ударам, почтовые терминалы также, вы видите, многое тоже разрушается. Ну и, соответственно, врага интересуют и другие стратегические объекты, которые там есть, объекты критической инфраструктуры. (...) Поэтому каждый "шахед" или каждая ракета нацелены на свою цель, и они хотят чего-то достичь, у них есть какая-то стратегическая цель", — сказал Игнат.

"Наша задача — ну, выстоять этот натиск, потому что мы видим, что «шахеды», которые они запускают, судя по обломкам, которые мы находим, прямо идут с завода. То есть фактически две недели назад этот «шахед» сошёл с конвейера, и уже мы находим в виде обломков фрагменты этого «шахеда» с маркировкой двухнедельной давности", — отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

"Это свидетельствует о том, что их выпускают с конвейера. (...) Если сразу с завода он направляется на пусковые площадки, то ему нужно пройти определённый логистический путь, там его установить, запустить. Ну, это говорит о том, что враг очень быстро всё это делает, и поэтому можно делать такие выводы", — указал Игнат.

В ЦПД СНБО объяснили тактику рф с реактивными дронами волнами28.08.26, 08:32 • 4376 просмотров

Юлия Шрамко

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