Не прячьтесь у лифтов, возле АЗС и в подвалах панельных домов — чего не следует делать во время атаки дронов-камикадзе
Киев • УНН
Полиция советует во время тревоги немедленно идти в укрытие или соблюдать правило двух стен. Не прячьтесь возле АЗС, в лифтах и подвалах.
В Патрульной полиции дали советы, как действовать украинцам во время атаки дронов-камикадзе — не стоит прятаться в лифтах, возле АЗС и в подвалах панельных домов, передает УНН.
Детали
Правоохранители напомнили, что враг продолжает применять ударные БПЛА, поэтому важно знать, как действовать в случае угрозы.
Самое главное: услышав сигнал воздушной тревоги — немедленно направляйтесь в укрытие! Выбирайте надежные укрытия: специально оборудованные убежища, подземные переходы, паркинги, цокольные этажи. Если укрытие далеко — соблюдайте правило "двух стен"
В полиции также разъяснили, чего делать не стоит:
- не оставайтесь в транспорте, выйдите из автомобиля и отойдите подальше от дороги;
- не прячьтесь в подъездах, арках, лифтах, на лестничных площадках, возле АЗС, киосков, в подвалах панельных домов;
- не подходите к сбитым или поврежденным дронам, поскольку они могут содержать взрывчатку или представлять другую опасность;
- не публикуйте фото и видео мест ударов или маршрутов полета БПЛА.
Кроме того, правоохранители призвали соблюдать правила безопасности и беречь себя.
Напомним
Как сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, Россия увеличила количество реактивных дронов для атак на Украину, применив их в июле в пять раз больше, чем в июне.