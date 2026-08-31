Не прячьтесь у лифтов, возле АЗС и в подвалах панельных домов — чего не следует делать во время атаки дронов-камикадзе

В Патрульной полиции дали советы, как действовать украинцам во время атаки дронов-камикадзе — не стоит прятаться в лифтах, возле АЗС и в подвалах панельных домов, передает УНН.

Детали

Правоохранители напомнили, что враг продолжает применять ударные БПЛА, поэтому важно знать, как действовать в случае угрозы.

Самое главное: услышав сигнал воздушной тревоги — немедленно направляйтесь в укрытие! Выбирайте надежные укрытия: специально оборудованные убежища, подземные переходы, паркинги, цокольные этажи. Если укрытие далеко — соблюдайте правило "двух стен" — говорится в сообщении.

В полиции также разъяснили, чего делать не стоит:

не оставайтесь в транспорте, выйдите из автомобиля и отойдите подальше от дороги;

не прячьтесь в подъездах, арках, лифтах, на лестничных площадках, возле АЗС, киосков, в подвалах панельных домов;

не подходите к сбитым или поврежденным дронам, поскольку они могут содержать взрывчатку или представлять другую опасность;

не публикуйте фото и видео мест ударов или маршрутов полета БПЛА.

Кроме того, правоохранители призвали соблюдать правила безопасности и беречь себя.

Напомним

Как сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, Россия увеличила количество реактивных дронов для атак на Украину, применив их в июле в пять раз больше, чем в июне.