АЗС UKRNAFTA будут прекращать работу во время "жёлтого" и "красного" уровня тревоги

В сети АЗК UKRNAFTA заявили, что в связи с российскими атаками на гражданскую инфраструктуру прекращают работу во время воздушной тревоги жёлтого или красного уровня, передаёт УНН.

В связи с российскими атаками на гражданскую инфраструктуру, в частности на автозаправочные комплексы UKRNAFTA, просим неукоснительно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Внимательно следите за сигналами воздушной тревоги. Во время воздушной тревоги жёлтого или красного уровня АЗК UKRNAFTA прекращают работу - говорится в сообщении.

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В сети призвали клиентов соблюдать указания работников и немедленно покинуть территорию комплекса, а также не оставлять автомобили на парковках и другой территории АЗК.

После заправки или совершения покупки не задерживайтесь на территории комплекса. По возможности высаживайте пассажиров за пределами территории АЗК. Соблюдение этих простых правил помогает снизить риски и сохранить жизнь и здоровье. Берегите себя и прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги - резюмировали в сети UKRNAFTA.

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