Безпека України - це безпека ЄС і НАТО: Зеленський зустрівся з українською громадою в Торонто

Українці за кордоном повинні просувати "чітке розуміння", що безпека України - це безпека ЄС і НАТО. Про це під час зустрічі з представниками української громади в Торонто (Канада) сказав Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

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За його словами, Україна та Канада мають історично міцні відносини, які "ми зараз виводимо на значно сильніший рівень".

Це доводять і щоденна підтримка людей, і рішення на рівні лідерів: підписана декларація про сторічне партнерство, є важливий пакет оборонної допомоги та розпочата робота над Drone Deal. Важливо й надалі підтримувати цю єдність, тиснути на Росію санкціями і просувати чітке розуміння у світі, що безпека України - це безпека ЄС і НАТО - зазначив глава держави.

Зеленський подякував усій українській громаді в Канаді за те, що "вже 135 років вона береже своє коріння та адвокатує допомогу Україні", та за готовність "робити ще більше для України та її незалежності".

Нагадаємо

Напередодні Канада оголосила сім нових пакетів підтримки для України, а також започаткувала шість ініціатив і підписала три документи про співпрацю. Також Канада надає кредитні гарантії на майже 435 мільйонів доларів через ЄБРР.

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