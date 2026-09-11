Литва зникне з карти світу у разі військового конфлікту і жодна п'ята стаття НАТО не спрацює. З такими погрозами виступив заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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медведєв назвав маренням чутки про те, що росія готується напасти на Європу.

росія завжди виходила з того, що їй з Європою нема чого ділити, і була готова до економічного співробітництва, додав він.

Тему російської загрози в Європі використовують, щоб вибити гроші на продовження війни... Європейські політики твердженнями про російську загрозу переслідують свої шкурні інтереси і прагнуть утриматися при владі - зазначив медведєв.

Проте, за словами заступника голови ради безпеки рф, "Литва даремно думає про можливість розміщення у себе ядерної зброї, якщо щось трапиться, за них ніхто не заступиться".

"Литва зникне з карти світу у разі військового конфлікту і жодна 5-та стаття НАТО не спрацює", - пригрозив Медведєв.

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