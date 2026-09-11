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"Жодна 5-та стаття НАТО не спрацює" - медведєв пригрозив, що Литва зникне з карти світу у разі військового конфлікту
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"Жодна 5-та стаття НАТО не спрацює" - медведєв пригрозив, що Литва зникне з карти світу у разі військового конфлікту

Київ • УНН

 • 5340 перегляди

Заступник голови радбезу рф дмитро медведєв заявив, що Литва зникне у разі конфлікту. Разом з тим він заперечив загрозу нападу рф на Європу.

"Жодна 5-та стаття НАТО не спрацює" - медведєв пригрозив, що Литва зникне з карти світу у разі військового конфлікту

Литва зникне з карти світу у разі військового конфлікту і жодна п'ята стаття НАТО не спрацює. З такими погрозами виступив заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

медведєв назвав маренням чутки про те, що росія готується напасти на Європу.

росія завжди виходила з того, що їй з Європою нема чого ділити, і була готова до економічного співробітництва, додав він.

Тему російської загрози в Європі використовують, щоб вибити гроші на продовження війни... Європейські політики твердженнями про російську загрозу переслідують свої шкурні інтереси і прагнуть утриматися при владі - зазначив медведєв.

Проте, за словами заступника голови ради безпеки рф, "Литва даремно думає про можливість розміщення у себе ядерної зброї, якщо щось трапиться, за них ніхто не заступиться".

"Литва зникне з карти світу у разі військового конфлікту і жодна 5-та стаття НАТО не спрацює", - пригрозив Медведєв.

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Антоніна Туманова

Світ
російська пропаганда
Ядерна зброя
Війна в Україні
НАТО
Литва
Європа