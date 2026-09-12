АЗС Укрнафти закриватимуться під час повітряної тривоги

Автозаправні станції мережі "Укрнафта" припинятимуть роботу під час повітряної тривоги через загрозу російських атак. Про це компанія повідомила у Facebook, інформує УНН.

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Зазначається, що у зв’язку з російськими атаками на цивільну інфраструктуру, зокрема на автозаправні комплекси, компанія закликає неухильно дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги:

просимо дотримуватися вказівок працівників і негайно залишити територію комплексу;

не залишайте автомобілі на парковках та іншій території АЗК;

після заправлення або здійснення покупки не затримуйтеся на території комплексу;

за можливості, висаджуйте пасажирів за межами території АЗК.

В "Укрнафті" додали, що дотримання цих простих правил допомагає зменшити ризики та зберегти життя і здоров’я.

Нагадаємо

У п’ятницю, 11 вересня, росіяни вдарили по автозаправних станціях у двох районах Києва - Дніпровському і Оболонському. Згодом стало відомо про загибель двох людей.

Це терор проти цивільного населення - у Нафтогазі відреагували на удари по АЗС в Києві