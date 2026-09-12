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АЗС Укрнафти закриватимуться під час повітряної тривоги

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Укрнафта припинятиме роботу АЗС під час тривог через загрозу атак. Компанія закликає клієнтів негайно залишати територію комплексів.

АЗС Укрнафти закриватимуться під час повітряної тривоги

Автозаправні станції мережі "Укрнафта" припинятимуть роботу під час повітряної тривоги через загрозу російських атак. Про це компанія повідомила у Facebook, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у зв’язку з російськими атаками на цивільну інфраструктуру, зокрема на автозаправні комплекси, компанія закликає неухильно дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги:

  • просимо дотримуватися вказівок працівників і негайно залишити територію комплексу;
    • не залишайте автомобілі на парковках та іншій території АЗК;
      • після заправлення або здійснення покупки не затримуйтеся на території комплексу;
        • за можливості, висаджуйте пасажирів за межами території АЗК.

          В "Укрнафті" додали, що дотримання цих простих правил допомагає зменшити ризики та зберегти життя і здоров’я.

          Нагадаємо

          У п’ятницю, 11 вересня, росіяни вдарили по автозаправних станціях у двох районах Києва - Дніпровському і Оболонському. Згодом стало відомо про загибель двох людей.

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          Вадим Хлюдзинський

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