АЗС Укрнафти закриватимуться під час повітряної тривоги
Київ • УНН
Укрнафта припинятиме роботу АЗС під час тривог через загрозу атак. Компанія закликає клієнтів негайно залишати територію комплексів.
Автозаправні станції мережі "Укрнафта" припинятимуть роботу під час повітряної тривоги через загрозу російських атак. Про це компанія повідомила у Facebook, інформує УНН.
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Зазначається, що у зв’язку з російськими атаками на цивільну інфраструктуру, зокрема на автозаправні комплекси, компанія закликає неухильно дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги:
- просимо дотримуватися вказівок працівників і негайно залишити територію комплексу;
- не залишайте автомобілі на парковках та іншій території АЗК;
- після заправлення або здійснення покупки не затримуйтеся на території комплексу;
- за можливості, висаджуйте пасажирів за межами території АЗК.
В "Укрнафті" додали, що дотримання цих простих правил допомагає зменшити ризики та зберегти життя і здоров’я.
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