АЗС «Укрнафти» будут закрываться во время воздушной тревоги
Киев • УНН
«Укрнафта» будет прекращать работу АЗС во время тревог из-за угрозы атак. Компания призывает клиентов немедленно покидать территорию комплексов.
Автозаправочные станции сети «Укрнафта» будут прекращать работу во время воздушной тревоги из-за угрозы российских атак. Об этом компания сообщила в Facebook, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в связи с российскими атаками на гражданскую инфраструктуру, в частности на автозаправочные комплексы, компания призывает неукоснительно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги:
- просим соблюдать указания работников и немедленно покинуть территорию комплекса;
- не оставляйте автомобили на парковках и другой территории АЗК;
- после заправки или совершения покупки не задерживайтесь на территории комплекса;
- по возможности высаживайте пассажиров за пределами территории АЗК.
В «Укрнафте» добавили, что соблюдение этих простых правил помогает снизить риски и сохранить жизнь и здоровье.
Напомним
В пятницу, 11 сентября, россияне нанесли удары по автозаправочным станциям в двух районах Киева — Днепровском и Оболонском. Впоследствии стало известно о гибели двух человек.
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