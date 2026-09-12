АЗС «Укрнафти» будут закрываться во время воздушной тревоги

Автозаправочные станции сети «Укрнафта» будут прекращать работу во время воздушной тревоги из-за угрозы российских атак. Об этом компания сообщила в Facebook, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в связи с российскими атаками на гражданскую инфраструктуру, в частности на автозаправочные комплексы, компания призывает неукоснительно соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги:

просим соблюдать указания работников и немедленно покинуть территорию комплекса;

не оставляйте автомобили на парковках и другой территории АЗК;

после заправки или совершения покупки не задерживайтесь на территории комплекса;

по возможности высаживайте пассажиров за пределами территории АЗК.

В «Укрнафте» добавили, что соблюдение этих простых правил помогает снизить риски и сохранить жизнь и здоровье.

Напомним

В пятницу, 11 сентября, россияне нанесли удары по автозаправочным станциям в двух районах Киева — Днепровском и Оболонском. Впоследствии стало известно о гибели двух человек.

Это террор против гражданского населения — в «Нафтогазе» отреагировали на удары по АЗС в Киеве