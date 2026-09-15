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Шотландія, Уельс та Північна Ірландія уклали пакт про незалежність і вимагають від'єднання від Великої Британії

Київ • УНН

 • 8680 перегляди

Націоналістичні лідери підписали пакт і закликали Лондон не блокувати референдуми. Даунінг-стріт відкинув вимоги та підтримав Союз.

Шотландія, Уельс та Північна Ірландія уклали пакт про незалежність і вимагають від'єднання від Великої Британії

Лідери націоналістичних партій Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії підписали угоду про спільний тиск на британський уряд з вимогою не блокувати референдуми щодо незалежності. Вони заявили, що "час Вестмінстера добігає кінця", повідомляє The Independent, пише УНН.

Деталі

Меморандум у Кардіффі підписали лідер Шотландської національної партії Джон Суїнні, лідер Plaid Cymru Рун ап Йорверт та віцепрезидентка Sinn Féin Мішель О'Ніл. Вони закликали Лондон "підготуватися, спланувати та сприяти конституційним змінам".

Наші країни мають право на самовизначення. Жоден уряд Вестмінстера не має права блокувати демократію чи підривати принцип, що наш народ сам вирішуватиме своє майбутнє

– йдеться в угоді.

"Бернем буде останнім прем'єром Великої Британії"

Суїнні заявив, що референдум про незалежність Шотландії має відбутися протягом наступних 5 років, а нинішній прем'єр-міністр Енді Бернем, на його думку, стане останнім главою уряду, який керуватиме Великою Британією в її нинішньому складі.

У спільній заяві партії наголосили, що вперше Шотландію, Уельс та Північну Ірландію очолюють перші міністри, які підтримують незалежність від Сполученого Королівства. Вони назвали це свідченням наближення конституційних змін.

Даунінг-стріт відкинув вимоги націоналістів. Речник прем'єра заявив, що Бернем "твердо вірить у Союз" і зосередиться на економічних проблемах країни, а не на нових референдумах щодо незалежності.

Шотландія, Вельс і Північна Ірландія вимагатимуть права на референдуми про незалежність - The Telegraph14.09.26, 02:32 • 42114 переглядiв

Степан Гафтко

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Шотландія
Уельс
Велика Британія
Лондон