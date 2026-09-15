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Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заключили пакт о независимости и требуют отделения от Великобритании

Киев • УНН

 • 11377 просмотра

Националистические лидеры подписали пакт и призвали Лондон не блокировать референдумы. Даунинг-стрит отверг требования и поддержал Союз.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заключили пакт о независимости и требуют отделения от Великобритании

Лидеры националистических партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали соглашение о совместном давлении на британское правительство с требованием не блокировать референдумы по вопросу независимости. Они заявили, что «время Вестминстера подходит к концу», сообщает The Independent, пишет УНН.

Подробности

Меморандум в Кардиффе подписали лидер Шотландской национальной партии Джон Суинни, лидер Plaid Cymru Рун ап Йорверт и вице-президент Sinn Féin Мишель О'Нил. Они призвали Лондон «подготовиться, спланировать и содействовать конституционным изменениям».

Наши страны имеют право на самоопределение. Ни одно правительство Вестминстера не имеет права блокировать демократию или подрывать принцип, согласно которому наш народ сам будет решать свое будущее

— говорится в соглашении.

«Бернхэм будет последним премьер-министром Великобритании»

Суинни заявил, что референдум о независимости Шотландии должен состояться в течение следующих 5 лет, а нынешний премьер-министр Энди Бернхэм, по его мнению, станет последним главой правительства, который будет руководить Великобританией в ее нынешнем составе.

В совместном заявлении партии подчеркнули, что впервые Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию возглавляют первые министры, поддерживающие независимость от Соединенного Королевства. Они назвали это свидетельством приближения конституционных изменений.

Даунинг-стрит отверг требования националистов. Представитель премьер-министра заявил, что Бернхэм «твердо верит в Союз» и сосредоточится на экономических проблемах страны, а не на новых референдумах по вопросу независимости.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребуют права на референдумы о независимости — The Telegraph14.09.26, 02:32 • 44135 просмотров

Степан Гафтко

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