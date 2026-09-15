Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заключили пакт о независимости и требуют отделения от Великобритании
Киев • УНН
Националистические лидеры подписали пакт и призвали Лондон не блокировать референдумы. Даунинг-стрит отверг требования и поддержал Союз.
Лидеры националистических партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали соглашение о совместном давлении на британское правительство с требованием не блокировать референдумы по вопросу независимости. Они заявили, что «время Вестминстера подходит к концу», сообщает The Independent, пишет УНН.
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Меморандум в Кардиффе подписали лидер Шотландской национальной партии Джон Суинни, лидер Plaid Cymru Рун ап Йорверт и вице-президент Sinn Féin Мишель О'Нил. Они призвали Лондон «подготовиться, спланировать и содействовать конституционным изменениям».
Наши страны имеют право на самоопределение. Ни одно правительство Вестминстера не имеет права блокировать демократию или подрывать принцип, согласно которому наш народ сам будет решать свое будущее
«Бернхэм будет последним премьер-министром Великобритании»
Суинни заявил, что референдум о независимости Шотландии должен состояться в течение следующих 5 лет, а нынешний премьер-министр Энди Бернхэм, по его мнению, станет последним главой правительства, который будет руководить Великобританией в ее нынешнем составе.
В совместном заявлении партии подчеркнули, что впервые Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию возглавляют первые министры, поддерживающие независимость от Соединенного Королевства. Они назвали это свидетельством приближения конституционных изменений.
Даунинг-стрит отверг требования националистов. Представитель премьер-министра заявил, что Бернхэм «твердо верит в Союз» и сосредоточится на экономических проблемах страны, а не на новых референдумах по вопросу независимости.
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия потребуют права на референдумы о независимости — The Telegraph14.09.26, 02:32 • 44135 просмотров