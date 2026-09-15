У Франції заявили про таємну підготовку США до війни з Китаєм і можливий розвал НАТО

Сполучені Штати нібито таємно готуються до повномасштабного збройного конфлікту з Китаєм, а відмова Франції підтримати Вашингтон може поставити під загрозу існування НАТО. Про це заявив кандидат у президенти Франції від ультралівої партії Жан-Люк Меланшон, повідомляє BBC, пише УНН.

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За словами Меланшона, США прагнуть зберегти глобальне домінування, використовуючи не лише економічний тиск і мита, а й готуючись до можливого військового протистояння з КНР.

Сполучені Штати зараз секретно готуються до війни з Китаєм. Якщо я стану президентом цієї Республіки, ми ніколи не братимемо участі в цій війні – заявив Меланшон.

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Політик стверджує, що відмова Парижа підтримати Вашингтон у потенційному конфлікті з Пекіном може призвести до серйозної кризи всередині Північноатлантичного альянсу і навіть його розпаду.

Водночас наведені Меланшоном твердження є його оцінкою та заявою про наміри США. Підтверджень того, що Вашингтон ухвалив рішення про початок війни з Китаєм, у наведеній інформації немає.

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