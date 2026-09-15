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У Франції заявили про таємну підготовку США до війни з Китаєм і можливий розвал НАТО

Київ • УНН

 • 10919 перегляди

Жан-Люк Меланшон заявив, що США готуються до війни з КНР. Він попередив: відмова Франції підтримати Вашингтон може зруйнувати НАТО.

У Франції заявили про таємну підготовку США до війни з Китаєм і можливий розвал НАТО

Сполучені Штати нібито таємно готуються до повномасштабного збройного конфлікту з Китаєм, а відмова Франції підтримати Вашингтон може поставити під загрозу існування НАТО. Про це заявив кандидат у президенти Франції від ультралівої партії Жан-Люк Меланшон, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За словами Меланшона, США прагнуть зберегти глобальне домінування, використовуючи не лише економічний тиск і мита, а й готуючись до можливого військового протистояння з КНР.

Сполучені Штати зараз секретно готуються до війни з Китаєм. Якщо я стану президентом цієї Республіки, ми ніколи не братимемо участі в цій війні

– заявив Меланшон.

У Франції заговорили про можливий розвал НАТО

Політик стверджує, що відмова Парижа підтримати Вашингтон у потенційному конфлікті з Пекіном може призвести до серйозної кризи всередині Північноатлантичного альянсу і навіть його розпаду.

Водночас наведені Меланшоном твердження є його оцінкою та заявою про наміри США. Підтверджень того, що Вашингтон ухвалив рішення про початок війни з Китаєм, у наведеній інформації немає.

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Степан Гафтко

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Франція
Китай
Сполучені Штати Америки