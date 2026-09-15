Во Франции заявили о тайной подготовке США к войне с Китаем и возможном распаде НАТО

Соединённые Штаты якобы тайно готовятся к полномасштабному вооружённому конфликту с Китаем, а отказ Франции поддержать Вашингтон может поставить под угрозу существование НАТО. Об этом заявил кандидат в президенты Франции от ультралевой партии Жан-Люк Меланшон, сообщает BBC, пишет УНН.

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По словам Меланшона, США стремятся сохранить глобальное доминирование, используя не только экономическое давление и пошлины, но и готовясь к возможному военному противостоянию с КНР.

Соединённые Штаты сейчас секретно готовятся к войне с Китаем. Если я стану президентом этой Республики, мы никогда не будем участвовать в этой войне – заявил Меланшон.

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Политик утверждает, что отказ Парижа поддержать Вашингтон в потенциальном конфликте с Пекином может привести к серьёзному кризису внутри Североатлантического альянса и даже к его распаду.

В то же время приведённые Меланшоном утверждения являются его оценкой и заявлением о намерениях США. Подтверждений того, что Вашингтон принял решение о начале войны с Китаем, в приведённой информации нет.

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