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Во Франции заявили о тайной подготовке США к войне с Китаем и возможном распаде НАТО

Киев • УНН

 • 13326 просмотра

Жан-Люк Меланшон заявил, что США готовятся к войне с КНР. Он предупредил: отказ Франции поддержать Вашингтон может разрушить НАТО.

Во Франции заявили о тайной подготовке США к войне с Китаем и возможном распаде НАТО

Соединённые Штаты якобы тайно готовятся к полномасштабному вооружённому конфликту с Китаем, а отказ Франции поддержать Вашингтон может поставить под угрозу существование НАТО. Об этом заявил кандидат в президенты Франции от ультралевой партии Жан-Люк Меланшон, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По словам Меланшона, США стремятся сохранить глобальное доминирование, используя не только экономическое давление и пошлины, но и готовясь к возможному военному противостоянию с КНР.

Соединённые Штаты сейчас секретно готовятся к войне с Китаем. Если я стану президентом этой Республики, мы никогда не будем участвовать в этой войне

– заявил Меланшон.

Во Франции заговорили о возможном распаде НАТО

Политик утверждает, что отказ Парижа поддержать Вашингтон в потенциальном конфликте с Пекином может привести к серьёзному кризису внутри Североатлантического альянса и даже к его распаду.

В то же время приведённые Меланшоном утверждения являются его оценкой и заявлением о намерениях США. Подтверждений того, что Вашингтон принял решение о начале войны с Китаем, в приведённой информации нет.

Трамп резко смягчил позицию в отношении китайского автопрома перед визитом Си и разрешил открывать заводы, но есть условие12.09.26, 08:30 • 4250 просмотров

Степан Гафтко

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