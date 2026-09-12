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Трамп резко смягчил позицию в отношении китайского автопрома перед визитом Си и разрешил открывать заводы, но есть условие

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Трамп готов разрешить китайским компаниям производить автомобили в США, если они будут нанимать американцев. Импорт готовых автомобилей он исключил.

Трамп резко смягчил позицию в отношении китайского автопрома перед визитом Си и разрешил открывать заводы, но есть условие

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов разрешить китайским автопроизводителям открывать заводы в США при условии, что они будут нанимать американских работников. Заявление прозвучало за несколько недель до запланированного визита лидера Китая Си Цзиньпина в Вашингтон, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В интервью Fox News Трамп одновременно заверил, что не собирается открывать американский рынок для импорта готовых китайских автомобилей.

Если бы Китай захотел прийти сюда и открыть здесь завод для производства своих автомобилей, я бы согласился — Япония это делает, — но они нанимают наших людей

— заявил Трамп.

По его словам, он не хочет, чтобы китайские компании производили дешевые автомобили в Мексике, а затем перевозили их через американскую границу.

Китайские автомобили пока фактически закрыты для США

В настоящее время доступ китайских автомобилей на американский рынок существенно ограничен высокими тарифами и запретами по соображениям национальной безопасности. В то же время китайские производители, в частности BYD и Geely, быстро увеличивают свою долю на мировом рынке электромобилей.

Китай и США обмениваются санкциями перед саммитом Си и Трампа - CNN07.08.26, 11:47 • 4505 просмотров

Комментарии Трампа прозвучали накануне запланированного саммита с Си Цзиньпином в Вашингтоне. При этом еще в январе президент США допускал приход китайских автопроизводителей в страну при условии локализации производства.

На фоне возможного сближения американские законодатели и автопроизводители опасаются усиления китайской конкуренции. Сам Трамп отрицает, что планирует разрешить прямой импорт китайских автомобилей, называя такие сообщения "полностью фальшивым слухом".

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Степан Гафтко

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