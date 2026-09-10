Китай пригрозил США ответом на обвинения в краже технологий ИИ, но предложил переговоры

Китай заявил о готовности начать переговоры с США по поводу искусственного интеллекта, одновременно пригрозив контрмерами в случае новых ограничений против китайских технологических компаний. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство торговли КНР, пишет УНН.

Детали

Заявление Пекина прозвучало после того, как американские спецслужбы обвинили ведущие китайские компании в сфере ИИ в систематическом получении знаний из американских моделей с помощью так называемой дистилляции. Китайские власти назвали эти обвинения безосновательными.

Китай готов проводить конструктивные и профессиональные переговоры с США посредством диалога на принципах равенства и взаимной выгоды, сотрудничества и взаимовыгодных результатов – заявили в министерстве.

Пекин пригрозил контрмерами

В то же время китайская сторона предупредила, что ответит, если Вашингтон использует обвинения в дистилляции моделей для введения мер против компаний КНР.

Американские спецслужбы, в частности АНБ и ФБР, обвинили в такой практике DeepSeek, Moonshot, Alibaba, MiniMax, StepFun и Z.AI. В Пекине, напротив, утверждают, что дистилляция является распространенным методом, который разработчики ИИ в разных странах используют для обучения моделей.

Спор обострился накануне ожидаемого второго в этом году саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Искусственный интеллект остается одним из ключевых направлений технологического соперничества между 2 странами.

Китай отверг обвинения США во вредоносной разработке ИИ накануне встречи Трампа и Си