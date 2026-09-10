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Financial Times
Залізний купол
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Китай пригрозив США відповіддю через звинувачення у крадіжці технологій ШІ, але запропонував переговори

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Пекін спростував звинувачення США щодо дистиляції ШІ-моделей китайськими компаніями. Китай запропонував переговори, але пригрозив контрзаходами.

Китай пригрозив США відповіддю через звинувачення у крадіжці технологій ШІ, але запропонував переговори

Китай заявив про готовність розпочати переговори зі США щодо штучного інтелекту, водночас пригрозивши контрзаходами у разі нових обмежень проти китайських технологічних компаній. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Міністерство торгівлі КНР, пише УНН.

Деталі

Заява Пекіна пролунала після того, як американські спецслужби звинуватили провідні китайські ШІ-компанії у систематичному отриманні знань із американських моделей за допомогою так званої дистиляції. Китайська влада назвала ці звинувачення безпідставними.

Китай готовий проводити конструктивні та професійні переговори зі США через діалог на принципах рівності та взаємної вигоди, співпраці та взаємовигідних результатів

– заявили у міністерстві.

Пекін пригрозив контрзаходами

Водночас китайська сторона попередила, що відповість, якщо Вашингтон використає звинувачення у дистиляції моделей для запровадження заходів проти компаній КНР.

Американські спецслужби, зокрема АНБ та ФБР, звинуватили у такій практиці DeepSeek, Moonshot, Alibaba, MiniMax, StepFun та Z.AI. У Пекіні натомість стверджують, що дистиляція є поширеним методом, який розробники ШІ у різних країнах використовують для навчання моделей.

Суперечка загострилася напередодні очікуваного другого цього року саміту президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна. Штучний інтелект залишається одним із ключових напрямів технологічного суперництва між 2 країнами.

Китай відкинув звинувачення США у шкідливій розробці ШІ напередодні зустрічі Трампа і Сі09.09.26, 18:41 • 3224 перегляди

Степан Гафтко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Санкції
Агентство національної безпеки
Федеральне бюро розслідувань
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки