$44.470.0051.640.04
ukenru
21:36 • 2658 перегляди
москва готова й надалі вбивати мирних, на кожну атаку треба відповідати послабленням росії – Сибіга про удар по Сумах
21:14 • 4824 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливу заміну Віткоффа та Кушнера на переговорах щодо України
21:04 • 4658 перегляди
"Барселона" розгромила "Феєнорд", ПСЖ забив 6 м'ячів: результати ігрового дня Ліги чемпіонів
20:34 • 7522 перегляди
росія ввечері атакувала 3 райони Харкова, є постраждалі та влучання у багатоповерхівку
20:21 • 8952 перегляди
Віткоффа та Кушнера можуть замінити на директора ЦРУ у переговорах рф та України
18:32 • 19055 перегляди
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto
Ексклюзив
17:35 • 23755 перегляди
Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 роціPhoto
Ексклюзив
17:07 • 14924 перегляди
До Умані вже прибули 15 тис. паломників - як у місті дбають про безпеку на Рош га-ШанаPhoto
9 вересня, 15:56 • 16081 перегляди
Безпілотна небезпека за Полярним колом: рф скаржиться, що Україна атакувала завод на Ямалі
9 вересня, 15:33 • 15364 перегляди
У справі лікарів Odrex суд заслухав заперечення захисту одного з обвинувачених у медичній недбалості
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
50%
746мм
Популярнi новини
Під Києвом новонароджена дівчинка випала з шостого поверху, врятувати її не вдалося9 вересня, 12:13 • 14618 перегляди
У лікарні померли дві жінки, поранені під час атаки на потяг "Київ-Суми"9 вересня, 12:17 • 10102 перегляди
Справу ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи про незаконне збагачення передали до суду9 вересня, 12:54 • 11096 перегляди
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto9 вересня, 13:26 • 28647 перегляди
Сочі під атакою дронів: повідомляють про пожежі та удар по портуVideo19:27 • 5032 перегляди
Публікації
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto18:32 • 19062 перегляди
Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 роціPhoto
Ексклюзив
17:35 • 23761 перегляди
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto9 вересня, 13:26 • 28785 перегляди
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 47994 перегляди
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
8 вересня, 17:02 • 60467 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Реткліфф (політик)
Йонас Гахр Сторе
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Суми
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Чи помирилися принц Гаррі та король Чарльз III після його повернення до Великої Британії?22:05 • 128 перегляди
Настю Каменських внесли до "Миротворця" після заяв про українську мову та "кісту"20:58 • 1696 перегляди
Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя9 вересня, 01:05 • 47449 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу8 вересня, 23:05 • 47920 перегляди
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto8 вересня, 22:06 • 43469 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Техніка
Су-57

москва готова й надалі вбивати мирних, на кожну атаку треба відповідати послабленням росії – Сибіга про удар по Сумах

Київ • УНН

 • 2684 перегляди

росія вдарила по торговельному центру в Сумах: загинули щонайменше двоє людей, 20 поранені. Сибіга закликав посилити ППО та санкції.

москва готова й надалі вбивати мирних, на кожну атаку треба відповідати послабленням росії – Сибіга про удар по Сумах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що росія цілеспрямовано атакувала торговельний центр у Сумах, внаслідок чого щонайменше 2 людини загинули та ще 20 дістали поранення. Він закликав міжнародних партнерів відповісти на удар посиленням ППО України та новим тиском на росію, пише УНН.

Деталі

За словами Сибіги, удар по торговельному центру був "свідомим вибором цілі", а росія розуміла можливі наслідки атаки.

москва демонструє, що готова й надалі відкрито вбивати мирних людей серед білого дня, оскільки досі вважає, що світ проковтне черговий російський злочин, засудить його і піде далі

– заявив міністр.

Сибіга закликав до конкретної відповіді

Глава МЗС наголосив, що реакція партнерів не повинна обмежуватися висловленням занепокоєння. Він закликав посилити спроможності України захищати небо, обмежити можливості росії виробляти озброєння та збільшити тиск на ресурси, які забезпечують фінансування війни.

На кожну російську атаку необхідно відповідати послабленням спроможності росії завдати наступного удару. Саме так ми зупинимо це коло терору

– підсумував Сибіга.

Загинули 21-річні хлопець та дівчина - у Сумах уточнили кількість жертв та постраждалих у результаті атаки рф на ТРЦ09.09.26, 22:51 • 1570 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Вибухи
Санкції
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Україна
Суми