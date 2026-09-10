москва готова й надалі вбивати мирних, на кожну атаку треба відповідати послабленням росії – Сибіга про удар по Сумах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що росія цілеспрямовано атакувала торговельний центр у Сумах, внаслідок чого щонайменше 2 людини загинули та ще 20 дістали поранення. Він закликав міжнародних партнерів відповісти на удар посиленням ППО України та новим тиском на росію, пише УНН.

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За словами Сибіги, удар по торговельному центру був "свідомим вибором цілі", а росія розуміла можливі наслідки атаки.

москва демонструє, що готова й надалі відкрито вбивати мирних людей серед білого дня, оскільки досі вважає, що світ проковтне черговий російський злочин, засудить його і піде далі – заявив міністр.

Сибіга закликав до конкретної відповіді

Глава МЗС наголосив, що реакція партнерів не повинна обмежуватися висловленням занепокоєння. Він закликав посилити спроможності України захищати небо, обмежити можливості росії виробляти озброєння та збільшити тиск на ресурси, які забезпечують фінансування війни.

На кожну російську атаку необхідно відповідати послабленням спроможності росії завдати наступного удару. Саме так ми зупинимо це коло терору – підсумував Сибіга.

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