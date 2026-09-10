Москва готова и дальше убивать мирных жителей, на каждую атаку нужно отвечать ослаблением России — Сибига об ударе по Сумам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что россия целенаправленно атаковала торговый центр в Сумах, в результате чего по меньшей мере 2 человека погибли и еще 20 получили ранения. Он призвал международных партнеров ответить на удар усилением ПВО Украины и новым давлением на россию, пишет УНН.

Детали

По словам Сибиги, удар по торговому центру был "осознанным выбором цели", а россия понимала возможные последствия атаки.

москва демонстрирует, что готова и впредь открыто убивать мирных людей среди бела дня, поскольку до сих пор считает, что мир проглотит очередное российское преступление, осудит его и пойдет дальше – заявил министр.

Сибига призвал к конкретному ответу

Глава МИД подчеркнул, что реакция партнеров не должна ограничиваться выражением обеспокоенности. Он призвал усилить способности Украины защищать небо, ограничить возможности россии производить вооружение и усилить давление на ресурсы, обеспечивающие финансирование войны.

На каждую российскую атаку необходимо отвечать ослаблением способности россии нанести следующий удар. Именно так мы остановим этот круг террора – подытожил Сибига.

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