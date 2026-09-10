Москва готова и дальше убивать мирных жителей, на каждую атаку нужно отвечать ослаблением России — Сибига об ударе по Сумам
Киев • УНН
Россия нанесла удар по торговому центру в Сумах: погибли по меньшей мере два человека, 20 ранены. Сибига призвал усилить ПВО и санкции.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что россия целенаправленно атаковала торговый центр в Сумах, в результате чего по меньшей мере 2 человека погибли и еще 20 получили ранения. Он призвал международных партнеров ответить на удар усилением ПВО Украины и новым давлением на россию, пишет УНН.
Детали
По словам Сибиги, удар по торговому центру был "осознанным выбором цели", а россия понимала возможные последствия атаки.
москва демонстрирует, что готова и впредь открыто убивать мирных людей среди бела дня, поскольку до сих пор считает, что мир проглотит очередное российское преступление, осудит его и пойдет дальше
Сибига призвал к конкретному ответу
Глава МИД подчеркнул, что реакция партнеров не должна ограничиваться выражением обеспокоенности. Он призвал усилить способности Украины защищать небо, ограничить возможности россии производить вооружение и усилить давление на ресурсы, обеспечивающие финансирование войны.
На каждую российскую атаку необходимо отвечать ослаблением способности россии нанести следующий удар. Именно так мы остановим этот круг террора
Погибли 21-летние парень и девушка — в Сумах уточнили количество жертв и пострадавших в результате атаки рф на ТРЦ09.09.26, 22:51 • 1602 просмотра